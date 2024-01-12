Попробуйте приготовить домашнюю ветчину. Суперфиналистка проекта "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала, как это сделать.

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Рецепт домашней ветчины

  • Время: 1 час 30 минут + 2 часа для отдыха мяса
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Перебейте в блендере куриное филе. Бедро и грибы нарежьте кусочками. В смесь добавьте все специи по вкусу, фисташки или орешки, а также влейте сливки или бульон. Хорошо перемешайте
  2. Поставьте смесь в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь. После этого выложите фарш на пленку для запекания. Сформируйте колбаску и свяжите.
  3. Варите 1 час на медленном огне или выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке тоже 1 час.