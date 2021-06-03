Известный украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками в инстаграм оригинальным рецептом мясного рулета с капустой и назвал – "Огромный голубец или Суперголубец".

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Необычное блюдо похоже на традиционные голубцы, но готовится в форме большого рулета. Вкусный мясной рулет понравится всей семье не только вкусом, а также красивой презентацией.

Мясной рулет с капустой

Ингредиенты:

– 1 капуста (белокочанная);

– 500 граммов фарша (на ваш вкус);

– 1 луковица;

– 100 граммов риса;

– 1 яйцо;

– сметана 15 – 25%;

– оливковое масло;

– розмарин;

– тимьян;

– сухой чеснок;

– паприка;

– перец;

– соль.

Капусту помойте, отделите листья, отварите в кастрюле с подсоленным кипятком – до мягкости. Оставьте для охлаждения. Лук очистите, измельчите ножом. Рис тщательно промойте, отварите в кастрюле с кипятком до готовности. Для приготовления начинки в миске соедините фарш с рисом, добавьте лук, яйцо, соль, перец, сухой чеснок, паприку, тимьян, оливковое масло, перемешайте. Для приготовления соуса, в миске смешайте кетчуп с горчицей, добавьте мед, желток, перемешайте до однородной консистенции. Выложите листья капусты на пищевую пленку, сверху – выложите начинку, сформируйте рулет, смажьте соусом. Выложите на противень с пергаментом. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут, смажьте соусом, выпекайте – 20 минут. Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Задекорируйте веточкой розмарина. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

Мясной рулет с капустой – рецепт от шеф-повара Екстора Хименеса-Браво в видео: