Этот праздник имеет глубокие религиозные корни и символику. Обычно во время праздника верующие молятся за защиту от опасностей, просят помочь в трудных временах и выражают благодарность Пресвятой Деве за ее материнскую и молитвенную опеку.

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На праздник Покрова готовят разнообразные блюда, в зависимости от региональных традиций и особенностей каждой семьи. Такой деликатес как мясной заяц станет универсальной опцией, с кем бы вы ни праздновали.

Рецепт мясного зайца

Время: 2 часа

Порций: 8

Невероятные вкусности / Фото izzy cooking

Ингредиенты :

– 1 килограмм свинины;

– 500 грамм говядины;

– 3 репчатые луковицы;

– 100 грамм панировочных сухарей;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– масло;

– кетчуп.

Приготовление: