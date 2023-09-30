Це свято має глибокі релігійні корені та символіку. Зазвичай під час свята віруючі моляться за захист від небезпек, просять допомогти у тяжких часах та висловлюють подяку Пресвятій Діві за її материнську і молитовну опіку.

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На свято Покрови готують різноманітні страви, в залежності від регіональних традицій та особливостей кожної родини. Такий делікатес як м'ясний заєць стане універсальною опцією, з ким би ви не святкували.

Рецепт м'ясного зайця

Час: 2 години

Порцій: 8

Неймовірна смакота / Фото izzy cooking

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 500 грамів яловичини;

– 3 ріпчасті цибулини;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– олія;

– кетчуп.

Приготування: