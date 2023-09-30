Це свято має глибокі релігійні корені та символіку. Зазвичай під час свята віруючі моляться за захист від небезпек, просять допомогти у тяжких часах та висловлюють подяку Пресвятій Діві за її материнську і молитовну опіку.
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На свято Покрови готують різноманітні страви, в залежності від регіональних традицій та особливостей кожної родини. Такий делікатес як м'ясний заєць стане універсальною опцією, з ким би ви не святкували.
Рецепт м'ясного зайця
Час: 2 години
Порцій: 8
Неймовірна смакота / Фото izzy cooking
Приготування:
- Для приготування цієї страви спочатку змеліть м'ясо в м'ясорубці.
- Дрібно нашаткуйте цибулю і підсмажте її в олії до того моменту, коли вона стане м'якою і прозорою.
- Для панірувальної суміші, розведіть панірувальні сухарі в молоці або воді. Додавайте рідину поступово до того моменту, коли отримана маса стане схожою на кашу. Потім цю панірувальну суміш додайте до фаршу, добре все перемішайте.
- Тепер додайте до фаршу підсмажену цибулю, сіль, мелений перець та будь-які улюблені ароматичні трави. Все це добре перемішайте, а потім розмістіть у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо у вас немає такої форми, можна просто сформувати хлібець руками і розмістити його на підготовленому листі для запікання, також змащеному олією.
- Тепер поставте цю форму з фаршем в попередньо розігріту духовку до температури 180 градусів Цельсія та запікайте протягом 60 хвилин.
- Якщо верхня частина починає підгорати, просто накрийте хлібець фольгою.
- Після однієї години вийміть хлібець, змастіть його верхню частину кетчупом і поверніть в розігріту духовку ще на 10 хвилин, щоб кетчуп на верхній частині покрився рум'яною шкіркою.