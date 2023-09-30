Аутентичное блюдо, которое нужно обязательно приготовить на Покров: простой пошаговый рецепт
Источник:shuba.life
Праздник Покровы, также известный как Покров Пресвятой Богородицы, является важным днем для каждого украинца. Его празднование связано со многими обрядами, поэтому следует продолжить традицию и немного поколдовать на кухне.
Этот праздник имеет глубокие религиозные корни и символику. Обычно во время праздника верующие молятся за защиту от опасностей, просят помочь в трудных временах и выражают благодарность Пресвятой Деве за ее материнскую и молитвенную опеку.
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На праздник Покрова готовят разнообразные блюда, в зависимости от региональных традиций и особенностей каждой семьи. Такой деликатес как мясной заяц станет универсальной опцией, с кем бы вы ни праздновали.
Рецепт мясного зайца
Время: 2 часа
Порций: 8
Невероятные вкусности / Фото izzy cookingИнгредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 500 грамм говядины;
– 3 репчатые луковицы;
– 100 грамм панировочных сухарей;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– масло;
– кетчуп.
Приготовление:
- Для приготовления этого блюда сначала измельчите мясо в мясорубке.
- Мелко нашинкуйте лук и поджарьте его в масле до того момента, когда он станет мягким и прозрачным.
- Для панировочной смеси разведите панировочные сухари в молоке или воде. Добавляйте жидкость постепенно к тому моменту, когда полученная масса станет похожа на кашу. Затем эту панировочную смесь добавьте в фарш, хорошо все перемешайте.
- Теперь добавьте в фарш поджаренный лук, соль, молотый перец и любые любимые ароматические травы. Все это хорошо перемешайте, а затем разместите в смазанном маслом прямоугольную форму для кекса. Если у вас нет такой формы, можно просто сформировать хлебец руками и разместить его на подготовленном листе для запекания, также смазанном маслом.
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Теперь поставьте эту форму с фаршем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте в течение 60 минут.
- Если верхняя часть начинает подгорать, просто накройте хлебец фольгой.
- После одного часа извлеките хлебец, смажьте его верхнюю часть кетчупом и поверните в разогретую духовку еще на 10 минут, чтобы кетчуп на верхней части покрылся румяной шкуркой.