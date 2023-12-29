Любимое блюдо миллионов: приготовьте мясо по-французски на Новый год

Мясо по-французски – простое и вкусное блюдо. Поэтому оно отлично подойдет для празднования Нового года.

Самое главное – не пересушить мясо, чтобы оно не стало жестким. Также не экономьте на сыре, потому что некачественный продукт может испортить блюдо.

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Мясо по-французски с сыром и помидорами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

– 200 граммов нежирной свинины;– 40 граммов лука;– 50 граммов помидоров;– 100 граммов твердого сыра;– 30 граммов майонеза;– 20 миллилитров подсолнечного масла;– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Мясо промойте под проточной водой и просушите салфетками. Нарежьте свинину поперек волокон тонкими ломтиками, затем отбейте с обеих сторон молотком. Отбивные посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Оставьте мясо на время в холодильнике, чтобы оно промариновалось. Лук и помидоры нарежьте тонкими полукольцами. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. В форму выложите мясо одним слоем, а на него – полукольца лука и кружочки помидоров. Смажьте помидоры половиной майонеза или сметаной. Натертым сыром обильно посыпьте блюдо сверху и смажьте второй половиной майонеза. Запекайте около 40 минут при 180 градусах. Чтобы блюдо не пригорело сверху, его можно накрыть фольгой, а за 10 минут до окончания запекания снять.