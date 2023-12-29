Найголовніше – не пересушити м'ясо, щоб воно не стало жорстким. Також не економте на сирі, адже неякісний продукт може зіпсувати страву.

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М'ясо по-французьки з сиром і помідорами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів нежирної свинини;

– 40 грамів цибулі;

– 50 грамів помідорів;

– 100 грамів твердого сиру;

– 30 грамів майонезу;

– 20 мілілітрів соняшникової олії;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. М'ясо промийте під проточною водою і просушіть серветками. Наріжте свинину поперек волокон тонкими скибочками, а потім відбийте з обох сторін молотком. Відбивні посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції. Залиште м'ясо на якийсь час в холодильнику, щоб воно промаринувалося. Цибулю і помідори наріжте тонкими півкільцями. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією. У форму викладіть м'ясо одним шаром, а на нього – півкільця цибулі та кружечки помідорів. Змастіть помідори половиною майонезу чи сметаною. Натертим сиром щедро посипте страву зверху і змастіть другою половиною майонезу. Запікайте приблизно 40 хвилин при 180 градусах. Щоб страва не пригоріла зверху, її можна накрити фольгою, а за 10 хвилин до закінчення запікання зняти її.

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