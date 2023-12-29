Найголовніше – не пересушити м'ясо, щоб воно не стало жорстким. Також не економте на сирі, адже неякісний продукт може зіпсувати страву.
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М'ясо по-французьки з сиром і помідорами
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Приготування:
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. М'ясо промийте під проточною водою і просушіть серветками.
- Наріжте свинину поперек волокон тонкими скибочками, а потім відбийте з обох сторін молотком.
- Відбивні посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції. Залиште м'ясо на якийсь час в холодильнику, щоб воно промаринувалося.
- Цибулю і помідори наріжте тонкими півкільцями. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією.
- У форму викладіть м'ясо одним шаром, а на нього – півкільця цибулі та кружечки помідорів. Змастіть помідори половиною майонезу чи сметаною.
- Натертим сиром щедро посипте страву зверху і змастіть другою половиною майонезу.
- Запікайте приблизно 40 хвилин при 180 градусах. Щоб страва не пригоріла зверху, її можна накрити фольгою, а за 10 хвилин до закінчення запікання зняти її.