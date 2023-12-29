Самое главное – не пересушить мясо, чтобы оно не стало жестким. Также не экономьте на сыре, потому что некачественный продукт может испортить блюдо.
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Мясо по-французски с сыром и помидорами
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Мясо промойте под проточной водой и просушите салфетками.
- Нарежьте свинину поперек волокон тонкими ломтиками, затем отбейте с обеих сторон молотком.
- Отбивные посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Оставьте мясо на время в холодильнике, чтобы оно промариновалось.
- Лук и помидоры нарежьте тонкими полукольцами. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом.
- В форму выложите мясо одним слоем, а на него – полукольца лука и кружочки помидоров. Смажьте помидоры половиной майонеза или сметаной.
- Натертым сыром обильно посыпьте блюдо сверху и смажьте второй половиной майонеза.
- Запекайте около 40 минут при 180 градусах. Чтобы блюдо не пригорело сверху, его можно накрыть фольгой, а за 10 минут до окончания запекания снять.