Самое главное – не пересушить мясо, чтобы оно не стало жестким. Также не экономьте на сыре, потому что некачественный продукт может испортить блюдо.

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Мясо по-французски с сыром и помидорами

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Мясо промойте под проточной водой и просушите салфетками.
  2. Нарежьте свинину поперек волокон тонкими ломтиками, затем отбейте с обеих сторон молотком.
  3. Отбивные посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Оставьте мясо на время в холодильнике, чтобы оно промариновалось.
  4. Лук и помидоры нарежьте тонкими полукольцами. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом.
  5. В форму выложите мясо одним слоем, а на него – полукольца лука и кружочки помидоров. Смажьте помидоры половиной майонеза или сметаной.
  6. Натертым сыром обильно посыпьте блюдо сверху и смажьте второй половиной майонеза.
  7. Запекайте около 40 минут при 180 градусах. Чтобы блюдо не пригорело сверху, его можно накрыть фольгой, а за 10 минут до окончания запекания снять.