Печеночный торт готовить совсем не сложно. Однако будьте внимательны, ведь коржи могут не удаться, если дать слишком много муки. Чтобы все было хорошо придерживайтесь этого пошагового рецепта.

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Рецепт печеночного торта

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты на блины:

– 500 граммов печени;

– 1 яйцо;

– 200 граммов молока;

– 50 граммов масла;

– 4 столовые ложки муки;

– соль, перец по вкусу. Начинка:

– 2 морковки;

– 2 луковицы;

– 3 – 4 шампиньона;

– 1 плавленый сырок;

– 3 зубчика чеснока;

– майонез.

Приготовление:

Для начала хорошо промойте печень и порежьте ее на небольшие куски. С помощью блендера перебейте печень до однородного состояния. Добавьте молоко, яйцо, растительное масло, соль, перец и маленькими порциями введите муку. На сковороде пожарьте порезанный на кубики лук и потертую морковь. Добавьте порезанные кубиком шампиньоны, соль и перец. Тушите до готовности, после чего охладите. На другой сухой сковороде пожарьте тонкие печеночные коржи примерно по 2 минуты с каждой стороны. К овощам добавьте майонез, чеснок и тертый сыр. Перемешайте. Выкладывайте поочередно корж и начинку. Последний корж смажьте майонезом, выложите шампиньоны и присыпьте зеленью. Поставьте готовый печеночный торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

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