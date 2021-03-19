М'яса по-французьки – популярна страва, яку з Францією пов'язує тільки назва, але смакує вона наче з ресторану!

Шеф-кухар та учасник 3 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько поділився рецептом смачного м'яса по-французьки, яке ви з легкістю можете приготувати вдома. Читайте також Рецепт карамельного чізкейка від судді Мастер Шеф Ольги Мартиновської Смачна та ситна страва сподобається кожному члену вашої родини! Рецепт м'яса по-французьки Інгредієнти:

– 1 кг картоплі;

– 50 мл рослинної олії;

– 800 г свинини;

– 1 цибулина;

– 200 г печериць;

– 300 г помідорів;

– 200 г майонезу;

– 300 г твердого сиру;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак. Ретельно помийте та почистіть картоплю, наріжте кільцями та заправте спеціями. Полийте картоплю рослинною олією, перемішайте та викладіть на деко рівним шаром. Свинину для битків наріжте скибками товщиною в 1 сантиметр, відбийте до товщини 3 міліметрів. Викладіть зверху на картоплю та приправте спеціями на ваш смак. Зверху викладіть нарізані скибочками печериці та помідори, полийте майонезом. Натріть сир на грубій тертці та посипте зверху запіканку. Випікайте м'ясо по-французьки в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 160 – 180 градусів. Смачного! Рецепт м'яса по-французьки від Миколи Люлька – відео: