Существует много разновидностей чизкейка, но вкусный всегда тот, который вы приготовите собственноручно!

Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом вкусного чизкейка, который и сама охотно готовит дома для дочери. Читайте также Рецепт торта Птичье молоко без глютена от кондитерки Лизы Глинской Чизкейк – особый десерт с большой историей, говорят, что им даже угощали победителей Олимпийских Игр. Рецепт карамельного чизкейка Ингредиенты:

– 4 упаковки топленого йогурта (1360 г);

– 2 яйца;

– 100 мл сливок 33%;

– 100 г коричневого сахара;

– 200 г печенья "Топленое молоко";

– 200 г сливочного масла;

– 50 г миндальной пудры (перебейте миндальные хлопья в кофемолке)

– щепотка соли;

– горстка миндальных хлопьев. Топленый йогурт положите на марлю и оставьте на сутки, чтобы стекла лишняя жидкость. Таким образом мы получим домашнюю топленую рикотту – около 500 граммов. Яйца взбейте миксером с сахаром. Смешайте рикотту, сливки, яйца с сахаром до однородной массы. Печенье перебейте блендером со сливочным маслом, миндальными хлопьями и солью. Выложите крошку в круглую форму диаметром 18 – 20 сантиметров. Вылейте сырную массу на основу из печенья. Выпекайте чизкейк при температуре 180 градусов 10 минут, дальше уменьшите температуру до 150 и выпекайте еще 60 минут. Чтобы чизкейк не треснул обязательно ставьте дополнительный противень с теплой водой в духовку. Готовый чизкейк оставьте в духовке до полного остывания. Готовый охлажденный чизкейк посыпьте миндальными хлопьями и подавайте к столу. Приятного аппетита! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)