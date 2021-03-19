Рецепт карамельного чизкейка от судьи МастерШеф Ольги Мартыновской
Существует много разновидностей чизкейка, но вкусный всегда тот, который вы приготовите собственноручно!
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом вкусного чизкейка, который и сама охотно готовит дома для дочери.
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Чизкейк – особый десерт с большой историей, говорят, что им даже угощали победителей Олимпийских Игр.
Рецепт карамельного чизкейка
- Топленый йогурт положите на марлю и оставьте на сутки, чтобы стекла лишняя жидкость. Таким образом мы получим домашнюю топленую рикотту – около 500 граммов.
- Яйца взбейте миксером с сахаром.
- Смешайте рикотту, сливки, яйца с сахаром до однородной массы.
- Печенье перебейте блендером со сливочным маслом, миндальными хлопьями и солью. Выложите крошку в круглую форму диаметром 18 – 20 сантиметров.
- Вылейте сырную массу на основу из печенья.
- Выпекайте чизкейк при температуре 180 градусов 10 минут, дальше уменьшите температуру до 150 и выпекайте еще 60 минут. Чтобы чизкейк не треснул обязательно ставьте дополнительный противень с теплой водой в духовку.
- Готовый чизкейк оставьте в духовке до полного остывания.
- Готовый охлажденный чизкейк посыпьте миндальными хлопьями и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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