Мясо по-французски с курицей: рецепт без майонеза

Простое и вкусное блюдо – сочное филе курицы с тертым сыром, луком, запеченная в духовке, которое можно подавать к столу в будни и праздники. Запишите рецепт.

Мясо по-французски – одно из любимых блюд, потому что очень легко готовиться. Блюдо выкладывается в форму слоями из мяса, лука, сыра и тушится в духовке. Также можно добавить грибы, чеснок и украсить свежими овощами – помидорами, петрушкой или укропом.

Читайте также Котлета по-киевски: история происхождения блюда и домашний рецепт

Интересно, что в Эльзасе на северо-востоке Франции готовили блюдо – "Бекеоффе". Это запеченные в горшках в печи различные виды мяса в маринаде из вина, с добавлением картофеля, лука, моркови и груш. Считают именно это блюдо является прототипом мяса по-французски.

Также существует другая версия – название зависит от способа приготовления – гратен или гратин. В переводе с французского означает – корочка. Процесс гратинования – тонкая корочка, которая образуется во время запекания блюда в духовке или на гриле с добавлением тертого сыра или хлебной крошки, панировочных сухарей.

Как приготовить мясо по-французски с курицей

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 180

Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, с помощью кухонного молотка легко отбейте, чтобы не потеряло форму. С двух сторон посолите, добавьте черный перец.

– 300 граммов куриного филе;– 150 граммов твердого сыра;– 2 столовые ложки сметаны 10 – 25%;– 2 чайные ложки горчицы;– зеленій лук;– подсолнечное масло;– лимон;– соль;– перец.

Филе курицы / Фото Pexels

В миске смешайте сметану с горчицей, добавьте перец, перемешайте до однородной консистенции. Лимон помойте, нарежьте ломтиками. Зеленый лук очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде до золотой корочки.

Зеленый лук / Фото Pexels

Противень смажьте маслом, выложите куриное филе, сверху – лук, смажьте сметанным соусом. Сыр натрите на крупной терке на блюдо.

Тертый сыр / Фото Unsplash

Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут, пока сыр расплавится.

Мясо по-французски с курицей / Фото Freepik