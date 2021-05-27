Мясо по-французски – одно из любимых блюд, потому что очень легко готовиться. Блюдо выкладывается в форму слоями из мяса, лука, сыра и тушится в духовке. Также можно добавить грибы, чеснок и украсить свежими овощами – помидорами, петрушкой или укропом.
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Интересно, что в Эльзасе на северо-востоке Франции готовили блюдо – "Бекеоффе". Это запеченные в горшках в печи различные виды мяса в маринаде из вина, с добавлением картофеля, лука, моркови и груш. Считают именно это блюдо является прототипом мяса по-французски.
Также существует другая версия – название зависит от способа приготовления – гратен или гратин. В переводе с французского означает – корочка. Процесс гратинования – тонкая корочка, которая образуется во время запекания блюда в духовке или на гриле с добавлением тертого сыра или хлебной крошки, панировочных сухарей.
Как приготовить мясо по-французски с курицей
- Время: 45 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 180
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, с помощью кухонного молотка легко отбейте, чтобы не потеряло форму. С двух сторон посолите, добавьте черный перец.
Филе курицы / Фото Pexels
- В миске смешайте сметану с горчицей, добавьте перец, перемешайте до однородной консистенции.
- Лимон помойте, нарежьте ломтиками.
- Зеленый лук очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
Зеленый лук / Фото Pexels
- Противень смажьте маслом, выложите куриное филе, сверху – лук, смажьте сметанным соусом.
- Сыр натрите на крупной терке на блюдо.
Тертый сыр / Фото Unsplash
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут, пока сыр расплавится.
Мясо по-французски с курицей / Фото Freepik
- Выложите готовое блюдо на тарелку, задекорируйте петрушкой, лимоном. Приятного аппетита!