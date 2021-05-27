М'ясо по-французьки – одна з улюблених страв, бо дуже легка у приготуванні. Страва викладається у форму шарами з м'яса, цибулі, сиру та тушкується у духовці. Також можна додати гриби, часник та прикрасити свіжими овочами – томатами, петрушкою або кропом.
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Цікаво, що в Ельзасі на північному сході Франції, готували страву – "Бекеоффе". Це запечені у горщиках у печі різні види м'яса у маринаді з вина, з додаванням картоплі, цибулі, моркви та груш. Вважають саме ця страва є прототипом м'яса по-французьки.
Також існує інша версія – назва залежить від способу приготування – гратен або гратин. В перекладі з французької означає – скоринка. Процес гратинування – тонка скоринка, яка утворюється під час запікання страви у духовці або на грилі з додаванням тертого сиру або хлібної крихти, панірувальних сухарів.
Як приготувати м'ясо по-французьки з курятиною
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2-3
- Калорійність на 100 грамів: 180
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, за допомогою кухонного молотка легко відбийте, щоб не втратило форму. З двох сторін посоліть, додайте чорний перець.
Філе курятини/ Фото Pexels
- У мисці змішайте сметану з гірчицею, додайте перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- Лимон помийте, наріжте скибочками.
- Зелену цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
Зелена цибуля/ Фото Pexels
- Деко змастіть олією, викладіть куряче філе, зверху – цибулю, змастіть сметанним соусом.
- Сир натріть на грубій тертці на страву.
Тертий сир / Фото Unsplash
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин, доки сир розплавиться.
М'ясо по-французьки з курятиною/ Фото Freepik
- Викладіть готову страву на тарілку, задекоруйте петрушкою, лимоном. Смачного!