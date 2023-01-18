Как сократить время приготовления мяса: лайфхаки, которые сделают блюдо особенно сочным

Сочное мясо – это особое кулинарное удовольствие, которым умеет похвастаться каждая хозяйка. В современных условиях отключения света важно знать, как можно приготовить блюдо быстрее, чем обычно, без потери его вкуса.

Если вы тушите или варите мясо на ужин, следует сократить время приготовления блюда. Это можно сделать с помощью продукта, который есть в каждом доме – пищевой соды.

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Сода размягчит жесткие волокна свинины и говядины, и при этом ее вкус не будет заметен. Достаточно добавить в готовое мясо для гуляша половину чайной ложки соды и тушить на медленном огне.

Аппетитный ужин / Фото unsplash

Можно также натереть содой кусочки говядины или свинины. Замаринованное мясо поставьте в холодильник на несколько часов, затем промойте, обсушите и приступайте к дальнейшей подготовке. Сода размягчит жесткие волокна, и мясо станет очень сочным, мягким и приготовится гораздо быстрее обычного. Этим простым трюком пользуются самые лучшие повара.

Как добавлять воду

Главное правило – температура. Никогда не добавляйте холодную воду, она всегда должна быть кипящей. Таким образом, вы не остановите процесс приготовления, а мясо получится идеально мягким и сочным.

Если вы хотите запечь мясо, хорошо подойдет горчичный маринад. Содержащийся в горчице уксус размягчает твердые волокна мяса, и запеченные блюда будут сочными и насыщенными.

Просто и вкусно / Фото unsplash

Как еще можно сократить время приготовления мяса

В тушеное мясо для тушенки влейте столовую ложку чистой водки. Спирт действует непосредственно на волокна мяса, которые начинают буквально разрушаться. Тушенка будет мягкой, сочной и готовой гораздо быстрее. Спирт не ощущается в блюде и полностью испаряется при термической обработке.

Также к мясу можно добавить несколько кусочков свежего ананаса, папайи, киви или полученный из них сок. Хорошим способом также является добавление большой щепотки или даже чайной ложки сахара. Лучше всего это делать в начале приготовления мяса.