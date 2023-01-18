Якщо ви тушкуєте або варите м'ясо на вечерю, варто скоротити час приготування страви. Це можна зробити за допомогою продукту, який є у кожній домівці – харчової соди.

Цікаво Найбільші вороги котлет з фаршу: як уникнути поширених помилок, які псують страву

Сода розм’якшить жорсткі волокна свинини і яловичини, і при цьому її смак не буде помітним. Досить додати в готове м’ясо для гуляшу половину чайної ложки соди і тушкувати на повільному вогні.

Апетитна вечеря / Фото unsplash

Можна також натерти содою шматочки яловичини або свинини. Замариноване м’ясо поставте в холодильник на кілька годин, потім промийте, обсушіть і приступайте до подальшої підготовки. Сода розм'якшить жорсткі волокна, і м'ясо стане дуже соковитим, м'яким і приготується значно швидше, аніж зазвичай. Цим простим трюком користуються найкращі кухарі.

Як додавати воду

Головне правило – температура. Ніколи не додавайте холодну воду, вона завжди повинна бути киплячою. Таким чином ви не зупините процес приготування, а м’ясо вийде ідеально м’яким і соковитим.

Якщо ви хочете запекти м’ясо, добре підійде гірчичний маринад. Оцет, що міститься в гірчиці, розм'якшує тверді волокна м'яса, і запечені страви будуть соковитими і насиченими.

Просто та смачно / Фото unsplash

Як ще можна скоротити час приготування м'яса

У тушковане м'ясо для тушонки влийте столову ложку чистої горілки. Спирт діє безпосередньо на волокна м’яса, які починають буквально руйнуватися. Тушонка буде м'якою, соковитою і готовою набагато швидше. Спирт не відчувається в страві і повністю випаровується при термічній обробці.

Також до м'яса можна додати кілька шматочків свіжого ананаса, папаї, ківі або отриманий з них сік. Хорошим способом також є додавання великої щіпки або навіть чайної ложки цукру. Найкраще це робити на початку приготування м’яса.