Моцарелла достаточно универсальный сыр. Из нее можно приготовить вкусный салат, как капрезе, добавить в пиццу или запеканку, или пожарить в кляре.

Читайте также Готовь без напряжения: блюда из курятины, на которые понадобится до 25 минут

Подавайте вкусную закуску из моцареллы в кляре вместе с клюквенным соусом.

Рецепт моцареллы в кляре

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Моцареллу нарезаем брусочками.
  • Яйца взбиваем с паприкой и солью.
  • К муке добавляем немного паприки и соли.
  • Кукурузные хлопья измельчаем: часть до консистенции муки, другую – до грубой крошки.
  • Разогреваем масло в сотейнике.
  • Панируем сыр в муке, яйцах. Далее в мелкой крошке хлопьев, снова в яйце и в грубой крохе хлопьев.
  • Жарим творожные палочки во фритюре до минуты. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  • Подаем с соусом.

Пусть вкушает!