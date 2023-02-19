Моцарелла достаточно универсальный сыр. Из нее можно приготовить вкусный салат, как капрезе, добавить в пиццу или запеканку, или пожарить в кляре.
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Подавайте вкусную закуску из моцареллы в кляре вместе с клюквенным соусом.
Рецепт моцареллы в кляре
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Моцареллу нарезаем брусочками.
- Яйца взбиваем с паприкой и солью.
- К муке добавляем немного паприки и соли.
- Кукурузные хлопья измельчаем: часть до консистенции муки, другую – до грубой крошки.
- Разогреваем масло в сотейнике.
- Панируем сыр в муке, яйцах. Далее в мелкой крошке хлопьев, снова в яйце и в грубой крохе хлопьев.
- Жарим творожные палочки во фритюре до минуты. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подаем с соусом.
Пусть вкушает!