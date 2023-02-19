Моцарелла достаточно универсальный сыр. Из нее можно приготовить вкусный салат, как капрезе, добавить в пиццу или запеканку, или пожарить в кляре.

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Подавайте вкусную закуску из моцареллы в кляре вместе с клюквенным соусом.

Рецепт моцареллы в кляре

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 350 – 400 граммов моцареллы;

– 2 яйца;

– сладкая паприка;

– 100 – 150 граммов муки;

– 150 граммов кукурузных хлопьев;

– соль;

– масло.

Приготовление:

Моцареллу нарезаем брусочками.

Яйца взбиваем с паприкой и солью.

К муке добавляем немного паприки и соли.

Кукурузные хлопья измельчаем: часть до консистенции муки, другую – до грубой крошки.

Разогреваем масло в сотейнике.

Панируем сыр в муке, яйцах. Далее в мелкой крошке хлопьев, снова в яйце и в грубой крохе хлопьев.

Жарим творожные палочки во фритюре до минуты. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подаем с соусом.

Пусть вкушает!