Моцарелла доволі універсальний сир. З неї можна приготувати смачний салат, як капрезе, додати до піци чи запіканки, або посмажити у клярі.
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Подавайте смачну закуску з моцарели у клярі разом з журавлиним соусом.
Рецепт моцарели у клярі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Моцарелу нарізаємо брусочками.
- Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.
- До борошна додаємо трішки паприки та солі.
- Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.
- Розігріваємо олію у сотейнику.
- Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.
- Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
- Подаємо з соусом.
Нехай смакує!