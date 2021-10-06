Модные тенденции: как приготовить конфеты из сериала "Игра в кальмара"
Источник:Honest food talks
Известный корейский сериал "Игра в кальмара" стал культовым всего за несколько дней. Он уже успел запустить даже несколько тредов в тикток. Один из них – приготовление сахарных сот, известных корейских сладостей.
Сюжет корейского сериала "Игра в кальмара" идет вокруг жестких игр отчаявшихся корейцев, которые стремятся выиграть миллиарды. Героям шоу было необходимо вырезать из карамельных конфет заданные фигуры, не сломав их, а наградой за успешное испытание были жизни. Пользователи известной сети тикток нашли рецепт этих сладостей – им оказался известный корейский десерт "сахарные соты".
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Прославленный серией Netflix, десерт Далгона – это традиционная корейская конфета, которую можно легко приготовить дома. Слово "далгона" происходит от непринужденного корейского слова "далгуна (달 구나)", что означает "это сладко".
Подобно ирисовых конфет, в основном далгона – это растопленный сахар и немного соды.
Рецепт конфет из сериала
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 100 грамм сахара;
- пол чайной ложки столовой соды.
Приготовление:
- Для начала на среднем огне следует разогреть кастрюлю с толстым дном (следует выбрать лишь такое кастрюлю, иначе смесь будет пригорать).
- Когда кастрюля разогреется, необходимо высыпать в нее 100 грамм сахара, равномерно распределив его по дну.
- Как только сахар начнет растворяться, нужно уменьшить огонь и хорошо перемешать жидкость, а когда она приобретет светло-золотого оттенок меда – убрать с плиты и добавить соду.
- Необходимо тщательно перемешать сладкую массу, пока она не перестанет пениться и пузыриться.
- Слудующий шаг следует выполнить быстро, пока паста еще теплая – ей нужно придать круглую форму. Вылейте ее на доску, покрытую пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Сверху прижмите массу тарелкой или стаканом, для того, чтобы придать ей плоскую форму.
- Отпечаток желаемой фигуры можно сделать с помощью любимой формочки для печенья.
Следует внимательно наблюдать за массой пока она будет на огне. Если передержать сахар слишком долго или плохо перемешивая, он начнет подгорать и потемнеет. Поэтому структура будущей конфеты получится неправильной формы, а сама она будет слишком темной и хрупкой.
Посмотреть детальное видео приготовления корейского десерта можно здесь: