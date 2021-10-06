Сюжет корейського серіалу "Гра в кальмара" точиться навколо жорстких ігор зневірених корейців, які прагнуть виграти мільярди. Героям шоу було необхідно вирізати з карамельних цукерок задані фігури, не зламавши їх, а нагородою за успішне випробування було життя. Користувачі відомої мережі тікток знайшли рецепт цих солодощів – ним виявився відомий корейський десерт "цукрові соти".
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Прославлений серією Netflix, десерт Далгона – це традиційна корейська цукерка, яку можна легко приготувати вдома. Слово "далгона" походить від невимушеного корейського слова "далгуна (달 구나)", що означає "це солодко".
Подібно до ірисових цукерок, в основному далгона – це розтоплений цукор та трішки соди.
Рецепт цукерок із серіалу
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Десерт із культового серіалу / Фото Honest food talks
Інгредієнти:
- 100 грам цукру;
- пів чайної ложки столової соди.
Приготування:
- Для початку на середньому вогні слід розігріти каструлю із товстим дном (слід обрати лише таке каструлю, інакше суміш пригоратиме).
- Коли каструля розігріється, необхідно висипати у неї 100 грам цукру, рівномірно розподіливши його по дну.
- Як тільки цукор почне розчинятися, потрібно зменшити вогонь і добре перемішати рідину, а коли вона набуде світло-золотого відтінку меду – прибрати з плити і додати соду.
- Необхідно ретельно перемішати солодку масу, поки вона не перестане пінитися і пузиритися.
- Наступний крок слід виконати швидко, поки паста ще тепла – їй потрібно надати круглу форму. Вилийте її на дошку, покриту пергаментним папером або силіконовий килимок. Зверху притисніть масу тарілкою або склянкою, для того, щоб надати їй пласкої форми.
- Відбиток бажаної фігури можна зробити за допомогою улюбленої формочки для печива.
Переглянути детальне відео приготування корейського десерту можна тут: