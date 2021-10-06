Сюжет корейского сериала "Игра в кальмара" идет вокруг жестких игр отчаявшихся корейцев, которые стремятся выиграть миллиарды. Героям шоу было необходимо вырезать из карамельных конфет заданные фигуры, не сломав их, а наградой за успешное испытание были жизни. Пользователи известной сети тикток нашли рецепт этих сладостей – им оказался известный корейский десерт "сахарные соты".

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Прославленный серией Netflix, десерт Далгона – это традиционная корейская конфета, которую можно легко приготовить дома. Слово "далгона" происходит от непринужденного корейского слова "далгуна (달 구나)", что означает "это сладко".

Подобно ирисовых конфет, в основном далгона – это растопленный сахар и немного соды.

Рецепт конфет из сериала

Время: 30 минут

Порций: 2

Десерт из культового сериала​ / Фото Honest food talks

Ингредиенты:

100 грамм сахара;

пол чайной ложки столовой соды.

Приготовление:

Для начала на среднем огне следует разогреть кастрюлю с толстым дном (следует выбрать лишь такое кастрюлю, иначе смесь будет пригорать). Когда кастрюля разогреется, необходимо высыпать в нее 100 грамм сахара, равномерно распределив его по дну. Как только сахар начнет растворяться, нужно уменьшить огонь и хорошо перемешать жидкость, а когда она приобретет светло-золотого оттенок меда – убрать с плиты и добавить соду. Необходимо тщательно перемешать сладкую массу, пока она не перестанет пениться и пузыриться. Слудующий шаг следует выполнить быстро, пока паста еще теплая – ей нужно придать круглую форму. Вылейте ее на доску, покрытую пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Сверху прижмите массу тарелкой или стаканом, для того, чтобы придать ей плоскую форму. Отпечаток желаемой фигуры можно сделать с помощью любимой формочки для печенья.

Важно

Следует внимательно наблюдать за массой пока она будет на огне. Если передержать сахар слишком долго или плохо перемешивая, он начнет подгорать и потемнеет. Поэтому структура будущей конфеты получится неправильной формы, а сама она будет слишком темной и хрупкой.

Посмотреть детальное видео приготовления корейского десерта можно здесь: