История напитка мохито
Мохито – свежий алкогольный коктейль родом с Кубы. Он происходит от лекарственного тоника 16 века – Эль Дрейк.
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Говорят, что в 1800-х годах африканцы, которые были порабощенными и работали на кубинских полях сахарного тростника употребляли подобный напиток. Поскольку на дорогой ром у них средств не было, мята, лайм и сахар хорошо маскировали неприятный запах дешевого алкоголя.
Кстати, коктейль мохито стал вторым после дайкири в списке любимых коктейлей Эрнеста Хемингуэя.
Классический алкогольный мохито / Фото Смачно юа
Рецепт приготовления алкогольного коктейля мохито
- Время: 5 минут
- Порции: 1
- Калорийность: 217 ккал
- Подготовьте все ингредиенты для напитка.
Ингредиенты для коктейля / Фото the spruce eats
- В высокий бокал для коктейля добавьте сахар и листочки мяты.
Мята и сахар / Фото the spruce eats
- Влейте половину газировки.
- С помощью ступки разотрите сахар с мятой.
Процесс приготовления напитка / Фото the spruce eats
- Выжмите сок лайма в бокал.
Сок лайма / Фото the spruce eats
- Влейте остальную газированную воду и ром.
Приготовление мохито / Фото the spruce eats
- Перемешайте коктейль ложкой.
- Наполните бокал льдом.
Добавление льда в бокал / Фото the spruce eats
- Украсьте готовый коктейль листочками мяты.
Готовый напиток мохито / Фото the spruce eats
- Подавайте мохито охлажденным и с соломинкой. Приятного аппетита!