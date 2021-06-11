История напитка мохито

Мохито – свежий алкогольный коктейль родом с Кубы. Он происходит от лекарственного тоника 16 века – Эль Дрейк.

Читайте также Что взять с собой на пикник: список необходимых вещей и продуктов

Говорят, что в 1800-х годах африканцы, которые были порабощенными и работали на кубинских полях сахарного тростника употребляли подобный напиток. Поскольку на дорогой ром у них средств не было, мята, лайм и сахар хорошо маскировали неприятный запах дешевого алкоголя.

Кстати, коктейль мохито стал вторым после дайкири в списке любимых коктейлей Эрнеста Хемингуэя.



Классический алкогольный мохито / Фото Смачно юа

Рецепт приготовления алкогольного коктейля мохито

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

1 Калорийность: 217 ккал

Ингредиенты:

– 2 ч. л сахара,

– 6 – 8 листиков свежей мяты;

– 150 мл газированной воды;

– 60 мл рома;

– лед на ваш вкус;

– 1 лайм.