История напитка мохито

Мохито – свежий алкогольный коктейль родом с Кубы. Он происходит от лекарственного тоника 16 века – Эль Дрейк.

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Говорят, что в 1800-х годах африканцы, которые были порабощенными и работали на кубинских полях сахарного тростника употребляли подобный напиток. Поскольку на дорогой ром у них средств не было, мята, лайм и сахар хорошо маскировали неприятный запах дешевого алкоголя.

Кстати, коктейль мохито стал вторым после дайкири в списке любимых коктейлей Эрнеста Хемингуэя.


Классический алкогольный мохито / Фото Смачно юа

Рецепт приготовления алкогольного коктейля мохито

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1
  • Калорийность: 217 ккал
  1. Подготовьте все ингредиенты для напитка.


    Ингредиенты для коктейля / Фото the spruce eats
     
  2. В высокий бокал для коктейля добавьте сахар и листочки мяты.


    Мята и сахар / Фото the spruce eats
     
  3. Влейте половину газировки.
  4. С помощью ступки разотрите сахар с мятой.


    Процесс приготовления напитка / Фото the spruce eats
     
  5. Выжмите сок лайма в бокал.


    Сок лайма / Фото the spruce eats
     
  6. Влейте остальную газированную воду и ром.


    Приготовление мохито / Фото the spruce eats
     
  7. Перемешайте коктейль ложкой.
  8. Наполните бокал льдом.


    Добавление льда в бокал​ / Фото the spruce eats
     
  9. Украсьте готовый коктейль листочками мяты.


    Готовый напиток мохито / Фото the spruce eats
     
  10. Подавайте мохито охлажденным и с соломинкой. Приятного аппетита!