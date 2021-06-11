Історія напою мохіто

Мохіто – свіжий алкогольний коктейль родом з Куби. Він походить від лікарського тоніку 16 століття – Ель Дрейк.

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Подейкують, що у 1800-х роках африканці, які були поневоленими та працювали на кубинських полях цукрової тростини вживали подібний напій. Оскільки на дорогий ром у них коштів не було, м'ята, лайм та цукор добре маскували неприємний запах дешевого алкоголю.

До речі, коктейль мохіто став другим після дайкірі у списку улюблених коктейлів Ернеста Хемінгуея.


Класичний алкогольний мохіто / Фото Смачно юа

Рецепт приготування алкогольного коктейлю мохіто

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1
  • Калорійність: 217 ккал
  1. Підготуйте всі інгредієнти для напою.


    Інгредієнти для коктейлю / Фото the spruce eats
     
  2. У високий келих для коктейлю додайте цукор та листочки м'яти.


    М'ята і цукор / Фото the spruce eats
     
  3. Влийте половину газованої води.
  4. За допомогою ступки розітріть цукор з м'ятою.


    Процес приготування напою / Фото the spruce eats
     
  5. Вичавіть сік лайму в келих.


    Сік лайма / Фото the spruce eats
     
  6. Влийте решту газованої води й ром.


    Приготування мохіто / Фото the spruce eats
     
  7. Перемішайте коктейль ложкою.
  8. Наповніть келих льодом.


    Додавання льоду в келих / Фото the spruce eats
     
  9. Прикрасьте готовий коктейль листочками м'яти. 


    Готовий напій мохіто / Фото the spruce eats
     
  10. Подавайте мохіто охолодженим та з соломинкою. Смачного!