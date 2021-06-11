Історія напою мохіто

Мохіто – свіжий алкогольний коктейль родом з Куби. Він походить від лікарського тоніку 16 століття – Ель Дрейк.

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Подейкують, що у 1800-х роках африканці, які були поневоленими та працювали на кубинських полях цукрової тростини вживали подібний напій. Оскільки на дорогий ром у них коштів не було, м'ята, лайм та цукор добре маскували неприємний запах дешевого алкоголю.

До речі, коктейль мохіто став другим після дайкірі у списку улюблених коктейлів Ернеста Хемінгуея.



Класичний алкогольний мохіто / Фото Смачно юа

Рецепт приготування алкогольного коктейлю мохіто

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

1 Калорійність: 217 ккал

Інгредієнти:

– 2 ч. л цукру;

– 6 – 8 листочків свіжої м'яти;

– 150 мл газованої води;

– 60 мл рому;

– лід на ваш смак;

– 1 лайм.