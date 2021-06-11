Рецепт освежающего коктейля мохито дома: напиток для летней вечеринки

Невозможно вкусный алкогольный коктейль с добавлением белого рома, свежей мяты и цитрусовых прекрасно подойдет для летней вечеринки. Для его приготовления вам потребуется несколько минут. Если вы не употребляете алкоголь, просто не добавляйте в него ром – без него он тоже замечательный.

История напитка мохито

Мохито – свежий алкогольный коктейль родом с Кубы. Он происходит от лекарственного тоника 16 века – Эль Дрейк.

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Говорят, что в 1800-х годах африканцы, которые были порабощенными и работали на кубинских полях сахарного тростника употребляли подобный напиток. Поскольку на дорогой ром у них средств не было, мята, лайм и сахар хорошо маскировали неприятный запах дешевого алкоголя.

Кстати, коктейль мохито стал вторым после дайкири в списке любимых коктейлей Эрнеста Хемингуэя.



Классический алкогольный мохито / Фото Смачно юа

Рецепт приготовления алкогольного коктейля мохито

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

1 Калорийность: 217 ккал

Подготовьте все ингредиенты для напитка.





Ингредиенты для коктейля / Фото the spruce eats

В высокий бокал для коктейля добавьте сахар и листочки мяты.





Мята и сахар / Фото the spruce eats

Влейте половину газировки. С помощью ступки разотрите сахар с мятой.





Процесс приготовления напитка / Фото the spruce eats

Выжмите сок лайма в бокал.





Сок лайма / Фото the spruce eats

Влейте остальную газированную воду и ром.





Приготовление мохито / Фото the spruce eats

Перемешайте коктейль ложкой. Наполните бокал льдом.





Добавление льда в бокал​ / Фото the spruce eats

Украсьте готовый коктейль листочками мяты.





Готовый напиток мохито / Фото the spruce eats

Подавайте мохито охлажденным и с соломинкой. Приятного аппетита!

– 2 ч. л сахара,– 6 – 8 листиков свежей мяты;– 150 мл газированной воды;– 60 мл рома;– лед на ваш вкус;– 1 лайм.