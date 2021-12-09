Молочное удовольствие: оригинальный новогодний торт за 5 минут без выпечки
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Если вы любите сладкое, как и мы, но совсем не имеете времени на его приготовление – приготовьте десерт за 5 минут и без выпечки. В основе торта сгущенное молоко, сливочный сыр и какао.
До Новогодних праздников осталось совсем немного, и мы решили помочь вам с выбором торта к столу. Чтобы вы не выпекали часами коржи и не готовили множество кремов, мы подготовили для вас интересный вариант без выпекания.
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Формирование праздничного десерта займет всего 15 минут, дальше за вас все сделает холодильник.
Рецепт новогоднего торта со сгущенкой и творогом
- Время: 15 минут (2 – 3 часа на стабилизацию торта)
- Порции: 8
Торт за 5 минут без выпекания / скриншот с видео
– 180 граммов печенья;
– 80 граммов сливочного масла;
– 150 граммов молока;
– 30 граммов желатина;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 300 граммов сгущенки;
– 3 столовые ложки какао.
Приготовление:
- Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Бортики укройте ацетатной пленкой.
- Тщательно измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
Приготовление торта / Скриншот с видео
- Растопите сливочное масло и добавьте к крошке – перемешайте.
- Выложите ее как основу для торта, утрамбуйте стаканом. Бортики делать не нужно.
- Отправьте основу для торта в холодильник на несколько минут.
- В едва теплом молоке растворите желатин.
- Отдельно взбейте блендером сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки.
Приготовление торта / Скриншот с видео
- Влейте желатин с молоком и еще раз взбейте до однородной массы.
- Разделите массу на две равные части. Одну оставьте как есть, а в другую добавьте какао – перемешайте.
Приготовление торта / Скриншот с видео
- Выкладывайте торт на песочную основу по принципу: 2 столовые ложки белого крема, две столовые ложки крема с какао.
- С помощью обычной деревянной палочки очертите орнамент на торте: от края и до центра торта.
Приготовление торта / Скриншот с видео
- Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы он застыл.
Приготовление торта / Скриншот с видео
- Готовый торт выньте из формы, снимите ацетатную пленку и разрежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления творожного торта со сгущенкой: