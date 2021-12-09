Молочное удовольствие: оригинальный новогодний торт за 5 минут без выпечки

Если вы любите сладкое, как и мы, но совсем не имеете времени на его приготовление – приготовьте десерт за 5 минут и без выпечки. В основе торта сгущенное молоко, сливочный сыр и какао.

До Новогодних праздников осталось совсем немного, и мы решили помочь вам с выбором торта к столу. Чтобы вы не выпекали часами коржи и не готовили множество кремов, мы подготовили для вас интересный вариант без выпекания.

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Формирование праздничного десерта займет всего 15 минут, дальше за вас все сделает холодильник.

Рецепт новогоднего торта со сгущенкой и творогом

Время: 15 минут (2 – 3 часа на стабилизацию торта)

15 минут (2 – 3 часа на стабилизацию торта) Порции: 8



Торт за 5 минут без выпекания / скриншот с видео

– 180 граммов печенья;– 80 граммов сливочного масла;– 150 граммов молока;– 30 граммов желатина;– 400 граммов сливочного сыра;– 200 миллилитров жирных сливок;– 300 граммов сгущенки;– 3 столовые ложки какао.

Приготовление:

Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Бортики укройте ацетатной пленкой.

Тщательно измельчите печенье в крошку с помощью блендера.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Растопите сливочное масло и добавьте к крошке – перемешайте.

Выложите ее как основу для торта, утрамбуйте стаканом. Бортики делать не нужно.

Отправьте основу для торта в холодильник на несколько минут.

В едва теплом молоке растворите желатин.

Отдельно взбейте блендером сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Влейте желатин с молоком и еще раз взбейте до однородной массы.

Разделите массу на две равные части. Одну оставьте как есть, а в другую добавьте какао – перемешайте.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Выкладывайте торт на песочную основу по принципу: 2 столовые ложки белого крема, две столовые ложки крема с какао.

С помощью обычной деревянной палочки очертите орнамент на торте: от края и до центра торта.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы он застыл.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Готовый торт выньте из формы, снимите ацетатную пленку и разрежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления творожного торта со сгущенкой: