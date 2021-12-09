До Новогодних праздников осталось совсем немного, и мы решили помочь вам с выбором торта к столу. Чтобы вы не выпекали часами коржи и не готовили множество кремов, мы подготовили для вас интересный вариант без выпекания.

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Формирование праздничного десерта займет всего 15 минут, дальше за вас все сделает холодильник.

Рецепт новогоднего торта со сгущенкой и творогом

Время: 15 минут (2 – 3 часа на стабилизацию торта)

15 минут (2 – 3 часа на стабилизацию торта) Порции: 8



Торт за 5 минут без выпекания / скриншот с видео

Ингредиенты:

– 180 граммов печенья;

– 80 граммов сливочного масла;

– 150 граммов молока;

– 30 граммов желатина;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 200 миллилитров жирных сливок;

– 300 граммов сгущенки;

– 3 столовые ложки какао.

Приготовление:

Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Бортики укройте ацетатной пленкой.

Тщательно измельчите печенье в крошку с помощью блендера.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Растопите сливочное масло и добавьте к крошке – перемешайте.

Выложите ее как основу для торта, утрамбуйте стаканом. Бортики делать не нужно.

Отправьте основу для торта в холодильник на несколько минут.

В едва теплом молоке растворите желатин.

Отдельно взбейте блендером сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Влейте желатин с молоком и еще раз взбейте до однородной массы.

Разделите массу на две равные части. Одну оставьте как есть, а в другую добавьте какао – перемешайте.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Выкладывайте торт на песочную основу по принципу: 2 столовые ложки белого крема, две столовые ложки крема с какао.

С помощью обычной деревянной палочки очертите орнамент на торте: от края и до центра торта.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы он застыл.



Приготовление торта / Скриншот с видео

Готовый торт выньте из формы, снимите ацетатную пленку и разрежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления творожного торта со сгущенкой: