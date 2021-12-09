До Новогодних праздников осталось совсем немного, и мы решили помочь вам с выбором торта к столу. Чтобы вы не выпекали часами коржи и не готовили множество кремов, мы подготовили для вас интересный вариант без выпекания.

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Формирование праздничного десерта займет всего 15 минут, дальше за вас все сделает холодильник.

Рецепт новогоднего торта со сгущенкой и творогом

  • Время: 15 минут (2 – 3 часа на стабилизацию торта)
  • Порции: 8


Торт за 5 минут без выпекания / скриншот с видео

Приготовление:

  1. Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Бортики укройте ацетатной пленкой.
  2. Тщательно измельчите печенье в крошку с помощью блендера.


Приготовление торта / Скриншот с видео

  1. Растопите сливочное масло и добавьте к крошке – перемешайте.
  2. Выложите ее как основу для торта, утрамбуйте стаканом. Бортики делать не нужно.
  3. Отправьте основу для торта в холодильник на несколько минут.
  4. В едва теплом молоке растворите желатин.
  5. Отдельно взбейте блендером сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки.


Приготовление торта / Скриншот с видео

  1. Влейте желатин с молоком и еще раз взбейте до однородной массы.
  2. Разделите массу на две равные части. Одну оставьте как есть, а в другую добавьте какао – перемешайте.


Приготовление торта / Скриншот с видео

  1. Выкладывайте торт на песочную основу по принципу: 2 столовые ложки белого крема, две столовые ложки крема с какао.
  2. С помощью обычной деревянной палочки очертите орнамент на торте: от края и до центра торта.


Приготовление торта / Скриншот с видео

  1. Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы он застыл.


Приготовление торта / Скриншот с видео

  1. Готовый торт выньте из формы, снимите ацетатную пленку и разрежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления творожного торта со сгущенкой: