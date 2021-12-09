До Новорічних свят залишилося зовсім трішки і ми вирішили допомогти вам з вибором торта до столу. Щоб ви не випікали годинами коржі та не готували безліч кремів, ми підготували для вас цікавий варіант без випікання.
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Формування святкового десерту займе всього 15 хвилин, далі за вас все зробить холодильник.
Рецепт новорічного торта зі згущенкою та сиром
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію торта)
- Порції: 8
Торт за 5 хвилин без випікання / Скріншот з відео
Приготування:
- Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Бортики вкрийте ацетатною плівкою.
- Ретельно подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
Приготування торта / Скріншот з відео
- Розтопіть вершкове масло та додайте до крихти – перемішайте.
- Викладіть її як основу для торта, втрамбуйте склянкою. Бортики робити не потрібно.
- Відправте основу для торта в холодильник на кілька хвилин.
- У ледь теплому молоці розчиніть желатин.
- Окремо збийте блендером вершковий сир, згущене молоко та вершки.
Приготування торта / Скріншот з відео
- Влийте желатин з молоком та ще раз збийте до однорідної маси.
- Розділіть масу на дві рівні частини. Одну залишіть як є, а в іншу додайте какао – перемішайте.
Приготування торта / Скріншот з відео
- Викладайте торт на пісочну основу за принципом: 2 столові ложки білого крему, дві столові ложки крему з какао.
- За допомогою звичайної дерев'яної палички окресліть орнамент на торті: від центру і до центру торта.
Приготування торта / Скріншот з відео
- Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин, щоб він застиг.
Приготування торта / Скріншот з відео
- Готовий торт вийміть з форми, зніміть ацетатну плівку та розріжте на порційні шматочки. Смачного!
Відеорецепт приготування сирного торта зі згущенкою: