Молочный торт без выпекания за 15 минут: рецепт без муки

4 января 2022 , 17:48
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Захотелось сладенького? У нас есть для вас интересный и простой в приготовлении рецепт молочного торта без выпекания.

Этот рецепт торта не содержит яиц, муки, его не нужно выпекать. Молочный торт с низким содержанием сахара можно приготовить всего за 15 минут, а вкус десерта – непревзойденный!

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Рецепт молочного торта без выпекания

  • Время: 15 минут (2 часа для охлаждения)
  • Порции: 6

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Ингредиенты:
– 350 граммов шоколадных вафель;
– 500 миллилитров молока;
– 80 граммов кукурузного крахмала;
– 5 сырых яичных желтков;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров жирных сливок;
– 100 граммов сливочного сыра;
– орехи и шоколад для украшения.

Приготовление:

  1. Тщательно измельчите блендером вафли в однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. Чтобы легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

  1. В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 граммов сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно все перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

  1. Выложите готовый крем на корж и накройте пленкой "в контакт". Охладите.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

  1. Отдельно взбейте сливки, 50 граммов сахарной пудры и крем-творог. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

  1. Посыпьте торт орешками и задекорируйте остатками крема.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления молочного торта без выпекания:

 

Автор: Богданна Рибак