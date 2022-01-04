Цей рецепт торта не містить яєць, борошна, його не потрібно випікати. Молочний торт з низьким вмістом цукру можна приготувати всього за 15 хвилин, а смак десерту – неперевершений!

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Рецепт молочного торта без випікання

Час: 15 хвилин (2 години для охолодження)

15 хвилин (2 години для охолодження) Порції: 6



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Інгредієнти:

– 350 грамів шоколадних вафель;

– 500 мілілітрів молока;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 5 сирих яєчних жовтків;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів жирних вершків;

– 100 грамів вершкового сиру;

– горіхи та шоколад для прикраси.

Приготування:

Ретельно подрібніть блендером вафлі в однорідну масу. Викладіть все у круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Щоб легко вийняти торт – вкрийте борти ацетатною стрічкою.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

У сотейнику змішайте молоко, крохмаль, 100 грамів цукрової пудри та яєчні жовтки. Ретельно все перемішайте вінчиком та доведіть до легкого кипіння на помірному вогні. Не забудьте постійно помішувати крем, щоб не було грудочок.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Викладіть готовий крем на корж та накрийте плівкою "в контакт". Охолодіть.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Окремо збийте вершки, 50 грамів цукрової пудри та крем-сир. Змастіть частиною крему торт, решту перекладіть у кондитерський мішок.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Посипте торт горішками та задекоруйте залишками крему.



Скріншот з відео Здоровий і смачний

Смачного!

Відеорецепт приготування молочного торта без випікання: