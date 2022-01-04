Этот рецепт торта не содержит яиц, муки, его не нужно выпекать. Молочный торт с низким содержанием сахара можно приготовить всего за 15 минут, а вкус десерта – непревзойденный!
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Рецепт молочного торта без выпекания
- Время: 15 минут (2 часа для охлаждения)
- Порции: 6
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
Приготовление:
- Тщательно измельчите блендером вафли в однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. Чтобы легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 граммов сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно все перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- Выложите готовый крем на корж и накройте пленкой "в контакт". Охладите.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- Отдельно взбейте сливки, 50 граммов сахарной пудры и крем-творог. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
- Посыпьте торт орешками и задекорируйте остатками крема.
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления молочного торта без выпекания: