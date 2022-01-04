Этот рецепт торта не содержит яиц, муки, его не нужно выпекать. Молочный торт с низким содержанием сахара можно приготовить всего за 15 минут, а вкус десерта – непревзойденный!

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Рецепт молочного торта без выпекания

Время: 15 минут (2 часа для охлаждения)

15 минут (2 часа для охлаждения) Порции: 6

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Ингредиенты:

– 350 граммов шоколадных вафель;

– 500 миллилитров молока;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 5 сырых яичных желтков;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров жирных сливок;

– 100 граммов сливочного сыра;

– орехи и шоколад для украшения.

Приготовление:

Тщательно измельчите блендером вафли в однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. Чтобы легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 граммов сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно все перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Выложите готовый крем на корж и накройте пленкой "в контакт". Охладите.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Отдельно взбейте сливки, 50 граммов сахарной пудры и крем-творог. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Посыпьте торт орешками и задекорируйте остатками крема.

Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления молочного торта без выпекания: