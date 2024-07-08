Не все об этом знают: как вкусно сварить молодую кукурузу

Молодая кукуруза – это настоящий летний деликатес, который любят и дети, и взрослые. Сочная, сладкая и ароматная, она становится идеальным дополнением к любой трапезе.

Приготовить вареную молодую кукурузу очень просто. Этот процесс приносит удовольствие, ведь результатом является чрезвычайно вкусное блюдо.

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Рецепт вареной молодой кукурузы

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

– 4 початка молодой кукурузы;– 2 литра воды;– 1 столовая ложка сахара;– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Промойте початки кукурузы под проточной водой, удалите верхние листья и волокна. В большой кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, добавьте 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Опустите початки кукурузы в кипящую воду. Варите кукурузу на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока зерна не станут мягкими. После варки достаньте кукурузу из воды и дайте ей немного остыть перед подачей.

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