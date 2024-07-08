Не все об этом знают: как вкусно сварить молодую кукурузу

8 июля 2024, 08:11
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Источник:

love and lemons

Молодая кукуруза – это настоящий летний деликатес, который любят и дети, и взрослые. Сочная, сладкая и ароматная, она становится идеальным дополнением к любой трапезе.

Приготовить вареную молодую кукурузу очень просто. Этот процесс приносит удовольствие, ведь результатом является чрезвычайно вкусное блюдо.

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Рецепт вареной молодой кукурузы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 початка молодой кукурузы;
– 2 литра воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

  1. Промойте початки кукурузы под проточной водой, удалите верхние листья и волокна.
  2. В большой кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, добавьте 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли.
  3. Опустите початки кукурузы в кипящую воду.
  4. Варите кукурузу на среднем огне примерно 15 – 20 минут, пока зерна не станут мягкими.
  5. После варки достаньте кукурузу из воды и дайте ей немного остыть перед подачей.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська