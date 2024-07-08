Приготувати варену молоду кукурудзу дуже просто. Цей процес приносить задоволення, адже результатом є надзвичайно смачна страва.

Не пропустіть Якщо в спеку їсти не хочеться: готуємо смузі з ожини та яблука

Рецепт вареної молодої кукурудзи

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Промийте качани кукурудзи під проточною водою, видаліть верхнє листя і волокна.
  2. У великій каструлі доведіть до кипіння 2 літри води, додайте 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі.
  3. Опустіть качани кукурудзи у киплячу воду.
  4. Варіть кукурудзу на середньому вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки зерна не стануть м'якими.
  5. Після варіння дістаньте кукурудзу з води і дайте їй трохи охолонути перед подачею.