Приготувати варену молоду кукурудзу дуже просто. Цей процес приносить задоволення, адже результатом є надзвичайно смачна страва.

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Рецепт вареної молодої кукурудзи

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 качани молодої кукурудзи;

– 2 літри води;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Промийте качани кукурудзи під проточною водою, видаліть верхнє листя і волокна. У великій каструлі доведіть до кипіння 2 літри води, додайте 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Опустіть качани кукурудзи у киплячу воду. Варіть кукурудзу на середньому вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки зерна не стануть м'якими. Після варіння дістаньте кукурудзу з води і дайте їй трохи охолонути перед подачею.

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