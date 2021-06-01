Что приготовить из молодого картофеля: рецепты на любой вкус

Сезон молодого картофеля открыт, а это значит, что пришло время готовить вкусные блюда для всей семьи. Мы подготовили для вас три рецепта из молодого картофеля, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

Молодой картофель можно варить, жарить, запекать - все зависит от ваших предпочтений. Добавьте к нему грибочки, сало, лук, чесночок и блюдо будет непревзойденным. Также картофель прекрасно сочетается с солеными огурцами, свежим овощным салатом или мясными блюдами.

Читайте также МХП презентовал современную R & D-лабораторию: в чем суть эксперимента

Молодой картофель – очень полезен не только для здоровья, но и для фигуры. В нем содержится минимум крахмала и максимум витаминов и минералов. В молодом картофеле витамина С в разы больше чем в старом – том, что зиму пережил.

Польза молодого картофеля

Витамины А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К, фолиевая кислота и ниацин - это только небольшая часть полезных витаминов, содержащихся в молодом картофеле. Также он является мощным антиоксидантом и уменьшает возникновение злокачественных опухолей в организме человека.

Спешите приобрести его на рынке или в магазине, ведь сезон этого продукта не долгий!

Отварной со сметаной и укропом

Отварной картофель в сметане / Фото Точка нет

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 3

3 Калорийность на 100 граммов: 92

Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, около 15 – 20 минут. Помойте зелень, нарежьте мелко ножом. Слейте воду из отварного картофеля. Добавьте нарезанный укроп, выжатый чеснок, черный молотый перец и сметану – перемешайте все ингредиенты. Поставьте картофель на маленький огонь и проварите 1 минуту. Блюдо готово. Подавайте молодую картошечку к столу горячей. Приятного аппетита!

Запеченный картофель с салом

- 500 г молодого картофеля;- соль по вашему вкусу;- укроп на ваш вкус;- 2 зубчика чесночка;- 2 - 3 ст. л сметаны 10 - 15%;- черный молотый перец по вашему вкусу.

Запеченный картофель с салом / Фото Клопотенко

Время: 60 минут

60 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность: 228

Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа. Если картофель очень маленький - оставьте его целиком, если среднего размера - разрежьте на две половинки. Подготовьте противень для выпекания картофеля, смажьте его дно и бортики маслом, мы выбрали оливковое. Выложите на противень картофель. Нарежьте сало ломтиками или полосками на ваш вкус. Выложите сало хаотично на противень к картофелю. Выжмите чеснок и перемешайте с остальными ингредиентами. Посолите блюдо и поперчите, по желанию добавьте сухих специй. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте блюдо до готовности 30 - 40 минут. Готовый картофель подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Жареный картофель с грибами

- 500 г молодого картофеля;- 200 г сала- 3 - 4 зубчика чеснока;- щепотка соли;- 1 ст. л растительного масла;- специи на ваш вкус;- черный молотый перец.

Картофель с грибами / Фото 1000 меню

Время : 35 минут

: 35 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность: 111

Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа. Разрежьте картофель на четвертинки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом. Нарежьте грибы на кусочки, добавьте к картофелю и продолжайте обжаривать на среднем огне. Нарежьте лук кольцами и добавьте к картофелю с грибами, перемешайте и продолжайте обжаривать до готовности. Добавьте специй в блюдо и перемешайте. Когда все ингредиенты будут готовы снимите блюдо с плиты. Подавайте картофель с грибами к столу горячим. Приятного аппетита!

- 500 г молодого картофеля;- 200 г грибов;- 1 луковица;- растительное масло для жарки;- соль по вашему вкусу;- черный молотый перец по вашему вкусу.