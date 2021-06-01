Молодой картофель можно варить, жарить, запекать - все зависит от ваших предпочтений. Добавьте к нему грибочки, сало, лук, чесночок и блюдо будет непревзойденным. Также картофель прекрасно сочетается с солеными огурцами, свежим овощным салатом или мясными блюдами.
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Молодой картофель – очень полезен не только для здоровья, но и для фигуры. В нем содержится минимум крахмала и максимум витаминов и минералов. В молодом картофеле витамина С в разы больше чем в старом – том, что зиму пережил.
Польза молодого картофеля
Витамины А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К, фолиевая кислота и ниацин - это только небольшая часть полезных витаминов, содержащихся в молодом картофеле. Также он является мощным антиоксидантом и уменьшает возникновение злокачественных опухолей в организме человека.
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Отварной со сметаной и укропом
Отварной картофель в сметане / Фото Точка нет
- Время: 40 минут
- Порции: 3
- Калорийность на 100 граммов: 92
- Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа.
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, около 15 – 20 минут.
- Помойте зелень, нарежьте мелко ножом.
- Слейте воду из отварного картофеля. Добавьте нарезанный укроп, выжатый чеснок, черный молотый перец и сметану – перемешайте все ингредиенты.
- Поставьте картофель на маленький огонь и проварите 1 минуту. Блюдо готово.
- Подавайте молодую картошечку к столу горячей. Приятного аппетита!
Запеченный картофель с салом
Запеченный картофель с салом / Фото Клопотенко
- Время: 60 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность: 228
- Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа.
- Если картофель очень маленький - оставьте его целиком, если среднего размера - разрежьте на две половинки.
- Подготовьте противень для выпекания картофеля, смажьте его дно и бортики маслом, мы выбрали оливковое.
- Выложите на противень картофель.
- Нарежьте сало ломтиками или полосками на ваш вкус. Выложите сало хаотично на противень к картофелю.
- Выжмите чеснок и перемешайте с остальными ингредиентами.
- Посолите блюдо и поперчите, по желанию добавьте сухих специй.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте блюдо до готовности 30 - 40 минут.
- Готовый картофель подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!
Жареный картофель с грибами
Картофель с грибами / Фото 1000 меню
- Время: 35 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность: 111
- Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа.
- Разрежьте картофель на четвертинки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
- Нарежьте грибы на кусочки, добавьте к картофелю и продолжайте обжаривать на среднем огне.
- Нарежьте лук кольцами и добавьте к картофелю с грибами, перемешайте и продолжайте обжаривать до готовности.
- Добавьте специй в блюдо и перемешайте.
- Когда все ингредиенты будут готовы снимите блюдо с плиты.
- Подавайте картофель с грибами к столу горячим. Приятного аппетита!