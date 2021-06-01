Молодой картофель можно варить, жарить, запекать - все зависит от ваших предпочтений. Добавьте к нему грибочки, сало, лук, чесночок и блюдо будет непревзойденным. Также картофель прекрасно сочетается с солеными огурцами, свежим овощным салатом или мясными блюдами.

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Молодой картофель – очень полезен не только для здоровья, но и для фигуры. В нем содержится минимум крахмала и максимум витаминов и минералов. В молодом картофеле витамина С в разы больше чем в старом – том, что зиму пережил.

Польза молодого картофеля

Витамины А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К, фолиевая кислота и ниацин - это только небольшая часть полезных витаминов, содержащихся в молодом картофеле. Также он является мощным антиоксидантом и уменьшает возникновение злокачественных опухолей в организме человека.

Спешите приобрести его на рынке или в магазине, ведь сезон этого продукта не долгий!

Отварной со сметаной и укропом

Отварной картофель в сметане / Фото Точка нет

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3
  • Калорийность на 100 граммов: 92 
  1. Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа.
  2. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, около 15 – 20 минут.
  3. Помойте зелень, нарежьте мелко ножом.
  4. Слейте воду из отварного картофеля. Добавьте нарезанный укроп, выжатый чеснок, черный молотый перец и сметану – перемешайте все ингредиенты.
  5. Поставьте картофель на маленький огонь и проварите 1 минуту. Блюдо готово.
  6. Подавайте молодую картошечку к столу горячей. Приятного аппетита!

Запеченный картофель с салом

Запеченный картофель с салом / Фото Клопотенко

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность: 228
  1. Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа.
  2. Если картофель очень маленький - оставьте его целиком, если среднего размера - разрежьте на две половинки.
  3. Подготовьте противень для выпекания картофеля, смажьте его дно и бортики маслом, мы выбрали оливковое.
  4. Выложите на противень картофель.
  5. Нарежьте сало ломтиками или полосками на ваш вкус. Выложите сало хаотично на противень к картофелю.
  6. Выжмите чеснок и перемешайте с остальными ингредиентами.
  7. Посолите блюдо и поперчите, по желанию добавьте сухих специй.
  8. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте блюдо до готовности 30 - 40 минут.
  9. Готовый картофель подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Жареный картофель с грибами

Картофель с грибами / Фото 1000 меню

  • Время: 35 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность: 111
  1. Тщательно помойте картофель в воде, снимите с него кожицу губкой или кончиком ножа.
  2. Разрежьте картофель на четвертинки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
  3. Нарежьте грибы на кусочки, добавьте к картофелю и продолжайте обжаривать на среднем огне.
  4. Нарежьте лук кольцами и добавьте к картофелю с грибами, перемешайте и продолжайте обжаривать до готовности.
  5. Добавьте специй в блюдо и перемешайте.
  6. Когда все ингредиенты будут готовы снимите блюдо с плиты.
  7. Подавайте картофель с грибами к столу горячим. Приятного аппетита!