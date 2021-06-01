Молоду картоплю можна варити, смажити, запікати – все залежить від ваших вподобань. Додайте до неї грибочки, сало, цибульку, часничок та страва буде неперевершеною. Також картопля чудово смакує з квашеними огірками, свіжим овочевим салатом або м'ясними стравами.

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Молода картопля — надзвичайно корисна не тільки для здоров'я, а й для фігури. У ній міститься мінімум крохмалю та максимум вітамінів і мінералів. У молодій картоплі вітаміну С в рази більше ніж у старій – тій, що зиму пережила.

Користь молодої картоплі

Вітаміни А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К, фолієва кислота та ніацин – це тільки невелика частинка корисних вітамінів, що містяться у молодій картоплі. Також вона є потужним антиоксидантом й зменшує виникнення злоякісних пухлин в організмі людини.

Поспішайте придбати її на ринку або в магазині, адже сезон цього продукту не довгий!

Відварена зі сметаною і кропом

Відварна картопля в сметані / Фото Точка нет

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3

3 Калорійність на 100 грамів: 92

Інгредієнти:

– 500 г молодої картоплі;

– сіль на ваш смак;

– кріп на ваш смак;

– 2 зубчики часничку;

– 2 – 3 ст. л сметани 10 – 15%;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Ретельно помийте картоплю у воді, зніміть з неї шкірочку губкою або кінчиком ножа. Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності, близько 15 – 20 хвилин. Помийте зелень, наріжте дрібно ножем. Злийте воду з відвареної картоплі. Додайте нарізаний кріп, вичавлений часник, чорний мелений перець та сметану – перемішайте всі інгредієнти. Поставте картоплю на маленький вогонь та проваріть 1 хвилину. Страва готова. Подавайте молоду картопельку до столу гарячою. Смачного!

Запечена картопля з салом

Запечена картопля з салом / Фото Клопотенка

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність: 228

Інгредієнти:

– 500 г молодої картоплі;

– 200 г сала;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– дрібка солі;

– 1 ст. л рослинної олії;

– спеції на ваш смак;

– чорний мелений перець.

Ретельно помийте картоплю у воді, зніміть з неї шкірочку губкою або кінчиком ножа. Якщо картопля дуже маленька – залишіть її цілою, якщо середнього розміру – розріжте на дві половинки. Підготуйте деко для випікання картоплі, змастіть його дно та бортики олією, ми обрали оливкову. Викладіть на деко картоплю. Наріжте сало скибочками або смужками на ваш смак. Викладіть сало хаотично на деко до картоплі. Вичавіть часник та перемішайте з іншими інгредієнтами. Посоліть страву та поперчіть, за бажанням додайте сухих спецій. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву до готовності 30 – 40 хвилин. Готову картоплю подавайте до столу гарячою. Смачного!

Смажена картопля з грибами

Картопля з грибами / Фото 1000 меню

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність: 111

Інгредієнти:

– 500 г молодої картоплі;

– 200 г грибів;

– 1 цибулина;

– рослинна олія для смаження;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.