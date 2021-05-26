Как вкусно приготовить молодой картофель в духовке: простой рецепт

26 мая 2021 , 09:37
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Источник:

24 канал

Ароматный, нежный и мягкий молодой картофель – прекрасный гарнир к любому блюду. Как быстро и легко приготовить дома – читайте в материале.

Молодой картофель, запеченный в духовке с хрустящей золотой корочкой, душистыми травами и сливочным вкусом, понравится всем. Также к блюду можно подать мясо, рыбу, грибы и свежие салаты или овощи.

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Рецепт запеченного картофеля

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 3 столовые ложки сметаны 10 – 25%;
– 1 – 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– розмарин;
– перец;
– соль.
  1. Картофель помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Чеснок очистите от кожуры.
  3. В миску выложите картофель, добавьте соль, перец, розмарин, сметану, перемешайте. Оставьте на 5 минут.
  4. Форму смажьте маслом, выложите картофель, сверху – чеснок.
  5. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 35 минут до готовности.
  6. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева