Молодой картофель, запеченный в духовке с хрустящей золотой корочкой, душистыми травами и сливочным вкусом, понравится всем. Также к блюду можно подать мясо, рыбу, грибы и свежие салаты или овощи.
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Рецепт запеченного картофеля
- Картофель помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Чеснок очистите от кожуры.
- В миску выложите картофель, добавьте соль, перец, розмарин, сметану, перемешайте. Оставьте на 5 минут.
- Форму смажьте маслом, выложите картофель, сверху – чеснок.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 – 35 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!