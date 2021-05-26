Молода картопля, запечена в духовці з хрусткою золотою скоринкою, запашними травами та вершковим смаком, сподобається всім. Також до страви можна подати м'ясо, рибу, гриби та свіжі салати або овочі.
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Рецепт запеченої картоплі
- Картоплю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Часник, почистіть від шкірки.
- У миску викладіть картоплю, додайте сіль, перець, розмарин, сметану, перемішайте. Залиште на п'ять хвилин.
- Форму змастіть олією, викладіть картоплю, зверху – часник.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!