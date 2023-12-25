Просто тает во рту: готовим лучший новогодний торт "Монастырская изба"
25 декабря 2023, 15:50Читати новину українською
Источник:skorobagatko.anna
Торт "Монастырская изба" знают многие украинцы. Для многих он самый любимый.
Этот десерт – невероятно вкусный и просто тающий во рту. Кроме того, его совсем не сложно готовить.
Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда
Торт "Монастырская изба" – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 200 граммов масла;
– 200 граммов сметаны 15 – 25%;
– 1 чайная ложка соли;
– 25 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванили;
– 6 граммов разрыхлителя;
– 400 граммов муки.
Начинка:
– 600 граммов замороженных вишен без косточек;
– 150 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала.
Крем:
– 300 граммов сметаны 25%;
– 300 миллилитров сливок;
– 150 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку. Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с масляной смесью. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут.
- Начинку можно приготовить заранее или взять готовый вишневый джем. Если будете идти по первому пути, к вишням добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, их сок вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте эту смесь обратно к вишням. Варите на слабом огне до загущения. Затем охладите и накройте пленкой в контакт.
- Тесто разделите на 3 части, каждую часть хорошо раскатайте и нарежьте на полоски ориентировочно 8 сантиметров, которые также раскатайте. Выложите начинку, закрепите края и выпекайте швом вниз при температуре 200 градусов 20 – 22 минуты. Ориентируйтесь по своей духовке.
- Ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде избушки и оставьте на ночь в холодильнике для стабилизации.