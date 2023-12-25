Этот десерт – невероятно вкусный и просто тающий во рту. Кроме того, его совсем не сложно готовить.

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Торт "Монастырская изба" – пошаговый рецепт

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 200 граммов масла;

– 200 граммов сметаны 15 – 25%;

– 1 чайная ложка соли;

– 25 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванили;

– 6 граммов разрыхлителя;

– 400 граммов муки. Начинка:

– 600 граммов замороженных вишен без косточек;

– 150 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала. Крем:

– 300 граммов сметаны 25%;

– 300 миллилитров сливок;

– 150 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку. Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с масляной смесью. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут. Начинку можно приготовить заранее или взять готовый вишневый джем. Если будете идти по первому пути, к вишням добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, их сок вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте эту смесь обратно к вишням. Варите на слабом огне до загущения. Затем охладите и накройте пленкой в контакт. Тесто разделите на 3 части, каждую часть хорошо раскатайте и нарежьте на полоски ориентировочно 8 сантиметров, которые также раскатайте. Выложите начинку, закрепите края и выпекайте швом вниз при температуре 200 градусов 20 – 22 минуты. Ориентируйтесь по своей духовке. Ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде избушки и оставьте на ночь в холодильнике для стабилизации.

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