Этот десерт – невероятно вкусный и просто тающий во рту. Кроме того, его совсем не сложно готовить.
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Торт "Монастырская изба" – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 12
Приготовление:
- Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку. Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с масляной смесью. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут.
- Начинку можно приготовить заранее или взять готовый вишневый джем. Если будете идти по первому пути, к вишням добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, их сок вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте эту смесь обратно к вишням. Варите на слабом огне до загущения. Затем охладите и накройте пленкой в контакт.
- Тесто разделите на 3 части, каждую часть хорошо раскатайте и нарежьте на полоски ориентировочно 8 сантиметров, которые также раскатайте. Выложите начинку, закрепите края и выпекайте швом вниз при температуре 200 градусов 20 – 22 минуты. Ориентируйтесь по своей духовке.
- Ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде избушки и оставьте на ночь в холодильнике для стабилизации.