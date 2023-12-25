Цей десерт – неймовірно смачний та просто тане в роті. Окрім цього, його зовсім не складно готувати.

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Торт "Монастирська хатинка" – покроковий рецепт

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 200 грамів масла;

– 200 грамів сметани 15 – 25%;

– 1 чайна ложка солі;

– 25 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванілі;

– 6 грамів розпушувача;

– 400 грамів борошна. Начинка:

– 600 грамів заморожених вишень без кісточок;

– 150 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю. Крем:

– 300 грамів сметани 25%;

– 300 мілілітрів вершків;

– 150 грамів цукрової пудри.

Приготування:

З'єднайте сухі інгредієнти, окрім цукру. Масло натріть прямо в борошно. Додайте до сметани цукор, перемішайте і з'єднайте разом з масляною сумішшю. Швидко вимішайте тісто і відправте його в холодильник на 30 хвилин. Начинку можна приготувати заздалегідь або взяти готовий вишневий джем. Якщо йтимете першим шляхом, до вишень додайте цукор та поставте на середній вогонь. Коли вишні розтануть, їхній сік вилийте на крохмаль, перемішайте і цю суміш додайте назад до вишень. Варіть на слабкому вогні до загущення. Далі охолодіть та накрийте плівкою в контакт. Тісто розділіть на 3 частини, кожну частину гарно розкачайте та наріжте на смужки орієнтовно 8 сантиметрів, які також розкачайте. Викладіть начинку, закріпіть краї та випікайте швом до низу при температурі 200 градусів 20 – 22 хвилини. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Інгредієнти для крему збийте до піків. Зберіть торт у вигляді хатинки та залиште на ніч у холодильнику для стабілізації.

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