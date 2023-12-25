Цей десерт – неймовірно смачний та просто тане в роті. Окрім цього, його зовсім не складно готувати.
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Торт "Монастирська хатинка" – покроковий рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 12
Приготування:
- З'єднайте сухі інгредієнти, окрім цукру. Масло натріть прямо в борошно. Додайте до сметани цукор, перемішайте і з'єднайте разом з масляною сумішшю. Швидко вимішайте тісто і відправте його в холодильник на 30 хвилин.
- Начинку можна приготувати заздалегідь або взяти готовий вишневий джем. Якщо йтимете першим шляхом, до вишень додайте цукор та поставте на середній вогонь. Коли вишні розтануть, їхній сік вилийте на крохмаль, перемішайте і цю суміш додайте назад до вишень. Варіть на слабкому вогні до загущення. Далі охолодіть та накрийте плівкою в контакт.
- Тісто розділіть на 3 частини, кожну частину гарно розкачайте та наріжте на смужки орієнтовно 8 сантиметрів, які також розкачайте. Викладіть начинку, закріпіть краї та випікайте швом до низу при температурі 200 градусів 20 – 22 хвилини. Орієнтуйтесь по своїй духовці.
- Інгредієнти для крему збийте до піків. Зберіть торт у вигляді хатинки та залиште на ніч у холодильнику для стабілізації.