Морковь по-корейски может подаваться на стол как самостоятельное блюдо, или его можно использовать в другие салаты. К примеру: добавьте к ней отварную курочку, яйца, сыр и заправьте сметаной, и у вас получится новое блюдо.
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Морковь по-корейски
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Морковь по-корейски / Фото из инстаграма Fat Killers
Приготовление:
- Тщательно помойте морковь, очистите от кожуры.
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Натрите ее на специальной терке.
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Переложите морковь в глубокую посуду и сделайте небольшое углубление в центре.
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Добавьте специи, масло и выдавите чеснок через пресс.
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Тщательно перемешайте морковь со специями ложкой.
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Накройте салат пластом пищевой пленки и отправьте в холодильник мариноваться на 3 часа.
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Морковь по-корейски готова. Приятного аппетита!
Проверьте себя! Как правильно есть палочками:
Текст публикации Fat Killers:
Морковь по-корейски
Нам понадобится:
• Морковь – 500 г
Маринад:
• Кориандр – 5 г
• Оливковое масло – 30 мл
• Уксус – 50 мл
• Перец – 3 г
• Соль – 8 г
• Подсластитель – 5 г
• Чеснок – 4 зубчика по 3 г ориентировочно
Приготовление:
• Чтобы морковь была максимально хрустящей – нужно положить ее в холодную воду и отправить в холодильник на 1 час.
• Натереть на специальной терке.
• Высыпать в миску, сделать углубление посредине, добавить все специи и масло, выжать чеснок.
• Перемешать все ложкой.
• Накрыть салат и поставить на 3 часа в холодильник для маринования. Вуаля. Меджик подача и ее съедят полностью, даже те, кто не любит.