Морковь по-корейски может подаваться на стол как самостоятельное блюдо, или его можно использовать в другие салаты. К примеру: добавьте к ней отварную курочку, яйца, сыр и заправьте сметаной, и у вас получится новое блюдо.

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Морковь по-корейски

Время : 4 часа

: 4 часа Порции: 4 – 6

Морковь по-корейски / Фото из инстаграма Fat Killers

Ингредиенты:

– 500 граммов моркови;

– 5 граммов кориандра;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 50 миллилитров уксуса;

– 3 грамма черного молотого перца;

– 8 граммов соли;

– 5 граммов подсластителя;

– 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Тщательно помойте морковь, очистите от кожуры.

Важно! Чтобы морковь была максимально хрустящей – положите ее в холодную воду и отправьте в холодильник на 1 час.

Натрите ее на специальной терке. Переложите морковь в глубокую посуду и сделайте небольшое углубление в центре. Добавьте специи, масло и выдавите чеснок через пресс. Тщательно перемешайте морковь со специями ложкой. Накройте салат пластом пищевой пленки и отправьте в холодильник мариноваться на 3 часа. Морковь по-корейски готова. Приятного аппетита!

Проверьте себя! Как правильно есть палочками:

Текст публикации Fat Killers:

Морковь по-корейски

Нам понадобится:

• Морковь – 500 г

Маринад:

• Кориандр – 5 г

• Оливковое масло – 30 мл

• Уксус – 50 мл

• Перец – 3 г

• Соль – 8 г

• Подсластитель – 5 г

• Чеснок – 4 зубчика по 3 г ориентировочно

Приготовление:

• Чтобы морковь была максимально хрустящей – нужно положить ее в холодную воду и отправить в холодильник на 1 час.

• Натереть на специальной терке.

• Высыпать в миску, сделать углубление посредине, добавить все специи и масло, выжать чеснок.

• Перемешать все ложкой.

• Накрыть салат и поставить на 3 часа в холодильник для маринования. Вуаля. Меджик подача и ее съедят полностью, даже те, кто не любит.