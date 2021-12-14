Морква по-корейськи може подаватися до столу як самостійна страва, або її можна використовувати до інших салатів. До прикладу: додайте до неї відварену курочку, яйця, твердий сир та заправте сметаною, і у вас вийде нова страва.

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Морква по-корейськи

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6



Морква по-корейськи / Фото з інстаграму Fat Killers

Інгредієнти:

– 500 грамів моркви;

– 5 грамів коріандру;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 50 мілілітрів оцту;

– 3 грами чорного меленого перцю;

– 8 грамів солі;

– 5 грамів підсолоджувача;

– 4 зубчики часнику.

Приготування:

Ретельно помийте моркву, почистіть від шкірки.

Важливо! Щоб морква була максимально хрустка – покладіть її в холодну воду та відправити в холодильник на 1 годину.

Натріть її на спеціальній тертці.

Перекладіть моркву у глибокий посуд та зробіть невелике заглиблення в центрі.

Додайте спеції, олію та вичавіть часник через прес.

Ретельно перемішайте моркву зі спеціями ложкою.

Накрийте салат шаром харчової плівки та відправте в холодильник маринуватися на 3 години.

Морква по-корейськи готова. Смачного!

Перевірте себе! Як правильно їсти паличками:

Текст публікації Fat Killers:

Морква по-корейськи

Нам знадобиться:

• Морква - 500 г

Маринад:

• Коріандр - 5 г

• Оливкова олія - 30 мл

• Оцет - 50 мл

• Перець - 3 г

• Сіль - 8 г

• Підсолоджувач - 5 г

• Часник - 4 зубчики по 3 г орієнтовно

Приготування:

• Щоб морква була максимально хрустка - потрібно покласти її в холодну воду та відправити в холодильник на 1 годину.

• Натерти на спеціальній тертці.

• Висипати в миску, зробити заглиблення посередині, додати всі спеції та олію, вичавити часник.

• Перемішати все ложкою.

• Накрити салат і поставити на 3 години в холодильник для маринування. Вуаля. Меджік подача і її з’їдять повністю, навіть ті хто не любить.