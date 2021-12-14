Морква по-корейськи може подаватися до столу як самостійна страва, або її можна використовувати до інших салатів. До прикладу: додайте до неї відварену курочку, яйця, твердий сир та заправте сметаною, і у вас вийде нова страва.
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Морква по-корейськи
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Морква по-корейськи / Фото з інстаграму Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте моркву, почистіть від шкірки.
- Натріть її на спеціальній тертці.
- Перекладіть моркву у глибокий посуд та зробіть невелике заглиблення в центрі.
- Додайте спеції, олію та вичавіть часник через прес.
- Ретельно перемішайте моркву зі спеціями ложкою.
- Накрийте салат шаром харчової плівки та відправте в холодильник маринуватися на 3 години.
- Морква по-корейськи готова. Смачного!
Перевірте себе! Як правильно їсти паличками:
Текст публікації Fat Killers:
Морква по-корейськи
Нам знадобиться:
• Морква - 500 г
Маринад:
• Коріандр - 5 г
• Оливкова олія - 30 мл
• Оцет - 50 мл
• Перець - 3 г
• Сіль - 8 г
• Підсолоджувач - 5 г
• Часник - 4 зубчики по 3 г орієнтовно
Приготування:
• Щоб морква була максимально хрустка - потрібно покласти її в холодну воду та відправити в холодильник на 1 годину.
• Натерти на спеціальній тертці.
• Висипати в миску, зробити заглиблення посередині, додати всі спеції та олію, вичавити часник.
• Перемішати все ложкою.
• Накрити салат і поставити на 3 години в холодильник для маринування. Вуаля. Меджік подача і її з’їдять повністю, навіть ті хто не любить.