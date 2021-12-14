Морковь по-корейски: диетический рецепт овощного салата

14 декабря 2021 , 15:47
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Морковь по-корейски – отличный салат к любому столу. В традиционном рецепте в салат входит сахар, в диетическом мы заменили его на подсластитель.

Морковь по-корейски может подаваться на стол как самостоятельное блюдо, или его можно использовать в другие салаты. К примеру: добавьте к ней отварную курочку, яйца, сыр и заправьте сметаной, и у вас получится новое блюдо.

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Морковь по-корейски

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6

Морковь по-корейски / Фото из инстаграма Fat Killers

Ингредиенты:
– 500 граммов моркови;
– 5 граммов кориандра;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 50 миллилитров уксуса;
– 3 грамма черного молотого перца;
– 8 граммов соли;
– 5 граммов подсластителя;
– 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте морковь, очистите от кожуры.
Важно! Чтобы морковь была максимально хрустящей – положите ее в холодную воду и отправьте в холодильник на 1 час.

  1. Натрите ее на специальной терке.

  2. Переложите морковь в глубокую посуду и сделайте небольшое углубление в центре.

  3. Добавьте специи, масло и выдавите чеснок через пресс.

  4. Тщательно перемешайте морковь со специями ложкой.

  5. Накройте салат пластом пищевой пленки и отправьте в холодильник мариноваться на 3 часа.

  6. Морковь по-корейски готова. Приятного аппетита!

Проверьте себя! Как правильно есть палочками:

Текст публикации Fat Killers:

Морковь по-корейски

Нам понадобится:
• Морковь – 500 г
Маринад:
• Кориандр – 5 г
• Оливковое масло – 30 мл
• Уксус – 50 мл
• Перец – 3 г
• Соль – 8 г
• Подсластитель – 5 г
• Чеснок – 4 зубчика по 3 г ориентировочно

Приготовление:
• Чтобы морковь была максимально хрустящей – нужно положить ее в холодную воду и отправить в холодильник на 1 час.
• Натереть на специальной терке.
• Высыпать в миску, сделать углубление посредине, добавить все специи и масло, выжать чеснок.
• Перемешать все ложкой.
• Накрыть салат и поставить на 3 часа в холодильник для маринования. Вуаля. Меджик подача и ее съедят полностью, даже те, кто не любит. 

Автор: Богданна Рибак