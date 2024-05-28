Раз, два – и готово: приготовьте фантастическую морковь по-корейски дома – секретный рецепт

28 мая 2024, 16:59
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Источник:

yuliia.senych

Морковь по-корейски готовится просто, а на вкус незабываемо. Попробуйте воплотить в жизнь этот элементарный рецепт.

На приготовление вам нужно буквально 10 минут. Такая морковь прекрасно подойдет к мясным блюдам.

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Домашняя корейская морковь по секретному рецепту

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов моркови;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 4 столовые ложки масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сахара;
– перец черный, красный, кориандр, мускатный орех по вкусу.

Смотрите, как приготовить морковь по-корейски: видео

Приготовление:

  1. Морковь очистьте от кожуры, помойте и натрите на терке.
  2. Добавьте все специи, очищенный и натертый на мелкой терке чеснок.
  3. Масло предварительное подогрейте на сковороде и тоже влейте в морковь.
  4. Можно есть сразу, но еще лучше дать промариноваться 3 – 4 часа и тогда уже подавать.

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Автор: Ольга Котів