Раз, два – и готово: приготовьте фантастическую морковь по-корейски дома – секретный рецепт
28 мая 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Морковь по-корейски готовится просто, а на вкус незабываемо. Попробуйте воплотить в жизнь этот элементарный рецепт.
На приготовление вам нужно буквально 10 минут. Такая морковь прекрасно подойдет к мясным блюдам.
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Домашняя корейская морковь по секретному рецепту
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 500 граммов моркови;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 4 столовые ложки масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сахара;
– перец черный, красный, кориандр, мускатный орех по вкусу.
Смотрите, как приготовить морковь по-корейски: видео
Приготовление:
- Морковь очистьте от кожуры, помойте и натрите на терке.
- Добавьте все специи, очищенный и натертый на мелкой терке чеснок.
- Масло предварительное подогрейте на сковороде и тоже влейте в морковь.
- Можно есть сразу, но еще лучше дать промариноваться 3 – 4 часа и тогда уже подавать.