На приготування вам потрібно буквально 10 хвилин. Така морква чудово пасуватиме до м'ясних страв.
Варто спробувати Впораєтесь за 10 хвилин: рецепт бюджетної намазки, яка зникає за секунду
Домашня корейська морква за секретним рецептом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Моркву почистьте від шкірки, помийте та натріть на терці.
- Додайте всі спеції, очищений та натертий на дрібній терці часник.
- Олію попередню підігрійте на пательні й теж влийте в моркву.
- Можна їсти одразу, але ще краще дати промаринуватись 3 – 4 години й тоді вже подавати.