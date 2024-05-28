На приготування вам потрібно буквально 10 хвилин. Така морква чудово пасуватиме до м'ясних страв.

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Домашня корейська морква за секретним рецептом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів моркви;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки оцту;

– 4 столові ложки олії;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка цукру;

– перець чорний, червоний, коріандр, мускатний горіх до смаку.

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Приготування:

Моркву почистьте від шкірки, помийте та натріть на терці. Додайте всі спеції, очищений та натертий на дрібній терці часник. Олію попередню підігрійте на пательні й теж влийте в моркву. Можна їсти одразу, але ще краще дати промаринуватись 3 – 4 години й тоді вже подавати.

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