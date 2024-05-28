На приготування вам потрібно буквально 10 хвилин. Така морква чудово пасуватиме до м'ясних страв.

Варто спробувати Впораєтесь за 10 хвилин: рецепт бюджетної намазки, яка зникає за секунду

Домашня корейська морква за секретним рецептом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Моркву почистьте від шкірки, помийте та натріть на терці.
  2. Додайте всі спеції, очищений та натертий на дрібній терці часник.
  3. Олію попередню підігрійте на пательні й теж влийте в моркву.
  4. Можна їсти одразу, але ще краще дати промаринуватись 3 – 4 години й тоді вже подавати.