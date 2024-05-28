На приготовление вам нужно буквально 10 минут. Такая морковь прекрасно подойдет к мясным блюдам.
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Домашняя корейская морковь по секретному рецепту
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить морковь по-корейски: видео
Приготовление:
- Морковь очистьте от кожуры, помойте и натрите на терке.
- Добавьте все специи, очищенный и натертый на мелкой терке чеснок.
- Масло предварительное подогрейте на сковороде и тоже влейте в морковь.
- Можно есть сразу, но еще лучше дать промариноваться 3 – 4 часа и тогда уже подавать.