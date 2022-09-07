Морковное печенье – хрупкая, сладкая домашняя выпечка, которую без преувеличения можно приготовить всего за 20 минут. По желанию готовое печенье можно украсить глазурью, шоколадом или орешками с сахарной пудрой.
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Если вы никогда не выпекали домашние сладости – этот рецепт морковного печенья отлично подойдет для первого раза. Технология приготовления проста, легка, а ингредиенты доступны каждому.
Рецепт домашнего морковного печенья за 20 минут
- Время: 20 минут
- Порции: от 10 – 20 штук (количество зависит от размеров печенья)
Приготовление:
- Заранее извлеките сливочное масло из холодильника и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно размякло.
- Смешайте масло с сахаром и добавьте морковь. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте его в масляную смесь. Сдобрите все солью и молотой корицей и замешайте эластичное и однородное тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте слоем пергамента для выпечки.
- Раскатайте тесто и сформуйте из него печенье. Можно раскатать кругом и разрезать на частицы как пиццу, а можно воспользоваться металлическими кольцами или стаканом.
- Переложите сформованное печенье на противень и выпекайте в духовке 15-20 минут.
- Готовое печенье охладите и украсьте по желанию.
Приятного тебе аппетита!