Морковное печенье – хрупкая, сладкая домашняя выпечка, которую без преувеличения можно приготовить всего за 20 минут. По желанию готовое печенье можно украсить глазурью, шоколадом или орешками с сахарной пудрой.

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Если вы никогда не выпекали домашние сладости – этот рецепт морковного печенья отлично подойдет для первого раза. Технология приготовления проста, легка, а ингредиенты доступны каждому.

Рецепт домашнего морковного печенья за 20 минут

Время: 20 минут

20 минут Порции: от 10 – 20 штук (количество зависит от размеров печенья)

Ингредиенты:

– 140 граммов натертой моркови;

– 60 граммов сахара;

– 70 граммов сливочного масла;

– 200 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– молотая корица.

Приготовление:

Заранее извлеките сливочное масло из холодильника и оставьте при комнатной температуре, чтобы оно размякло.

Смешайте масло с сахаром и добавьте морковь. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте его в масляную смесь. Сдобрите все солью и молотой корицей и замешайте эластичное и однородное тесто.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень укройте слоем пергамента для выпечки.

Раскатайте тесто и сформуйте из него печенье. Можно раскатать кругом и разрезать на частицы как пиццу, а можно воспользоваться металлическими кольцами или стаканом.

Переложите сформованное печенье на противень и выпекайте в духовке 15-20 минут.

Готовое печенье охладите и украсьте по желанию.

Приятного тебе аппетита!