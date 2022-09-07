Морквяне печиво – крихка, солодка домашня випічка, яку без перебільшення можна приготувати всього за 20 хвилин. За бажанням готове печиво можна прикрасити глазур'ю, шоколадом або горішками з цукровою пудрою.

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Якщо ви ніколи не випікали домашні солодощі – цей рецепт морквяного печива чудово підійде для першого разу. Технологія приготування проста, легка, а інгредієнти доступні кожному.

Рецепт домашнього морквяного печива за 20 хвилин

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: від 10 – 20 штук (кількість залежить від розмірів печива)

Приготування:

  • Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника та залишіть при кімнатній температурі, щоб воно розм'якло.
  • Змішайте масло з цукром та додайте моркву. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте його до масляної суміші. Присмачте все сіллю та меленою корицею й замішайте еластичне та однорідне тісто.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте шаром пергаменту для випікання.
  • Розкачайте тісто та сформуйте з нього печиво. Можна розкачати колом та розрізати на частинки, як піцу, а можна скористатися металевими кільцями чи склянкою.
  • Перекладіть сформоване печиво на деко та випікайте в духовці 15 – 20 хвилин.
  • Готове печиво охолодіть та прикрасьте за бажанням.

Смачного!