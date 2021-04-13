Овощной салат с тунцом: рецепт от Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками рецептом любимого салата и идеальной заправки. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская рассказывает, что весной включает в свой рацион больше салатов и рыбу, вместо мяса и поделилась советами по приготовлению соуса к овощному салату.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте овощи.
- Зеленый лук, базилик, измельчите ножом.
- Томаты черри, нарежьте ломтиками.
- Если выбираете перец бейби, помойте, очистите, обжарьте на гриле или сковороде; если большие или капи – отправьте запекаться в духовку в течение 15-20 минут при температуре 170-180 градусов, очистите от кожицы и порежьте на небольшие ломтики.
- В миску выложите листья салата, лук, базилик, томаты, перец, оливки, консервированный тунец, смажьте соусом.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Для приготовления соуса Ольга Мартыновская рекомендует комбинировать, экспериментировать с различными вкусами и заправлять салат перед подачей.
Заправка – ваша импровизация. Колдуйте, пробуйте и не бойтесь экспериментировать. Рекомендую поливать салат перед самой подачей. Французы вообще любят ставить соус на стол отдельно. В таком случае каждый сам решает, какое количество заправки он хочет, – прокомментировала Ольга Мартыновская.
Для заправки комбинируйте:
– кислое (лимонный сок, фруктовый, винный или бальзамический уксус);
– жирное (любимая масло или масло, в котором был тунец);
– сладкое (щепотка сахара или меда);
– соль (разные виды, выбирайте на свой вкус);
– горчица (лучше выбирайте мягкую, без примесей).
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