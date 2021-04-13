Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками рецептом любимого салата и идеальной заправки. Обязательно попробуйте.

Ольга Мартыновская рассказывает, что весной включает в свой рацион больше салатов и рыбу, вместо мяса и поделилась советами по приготовлению соуса к овощному салату.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– листья салата (маленький ромэн, радичио);

– зеленый лук (шнитт);

– базилик;

– консервированный тунец кусочками в масле;

– сладкий перец;

– томаты черри;

– оливки без косточек.

– соль.

Для приготовления салата тщательно помойте овощи. Зеленый лук, базилик, измельчите ножом. Томаты черри, нарежьте ломтиками. Если выбираете перец бейби, помойте, очистите, обжарьте на гриле или сковороде; если большие или капи – отправьте запекаться в духовку в течение 15-20 минут при температуре 170-180 градусов, очистите от кожицы и порежьте на небольшие ломтики. В миску выложите листья салата, лук, базилик, томаты, перец, оливки, консервированный тунец, смажьте соусом. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Для приготовления соуса Ольга Мартыновская рекомендует комбинировать, экспериментировать с различными вкусами и заправлять салат перед подачей.

Заправка – ваша импровизация. Колдуйте, пробуйте и не бойтесь экспериментировать. Рекомендую поливать салат перед самой подачей. Французы вообще любят ставить соус на стол отдельно. В таком случае каждый сам решает, какое количество заправки он хочет, – прокомментировала Ольга Мартыновская.

Для заправки комбинируйте:

– кислое (лимонный сок, фруктовый, винный или бальзамический уксус);

– жирное (любимая масло или масло, в котором был тунец);

– сладкое (щепотка сахара или меда);

– соль (разные виды, выбирайте на свой вкус);

– горчица (лучше выбирайте мягкую, без примесей).